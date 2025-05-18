Ελένη Βατσινά: Ο ΟΦΗ μας έκανε υπερήφανους

Την αναμέτρηση του ΟΦΗ με τον Ολυμπιακό στον Τελικό Κυπέλλου Ελλάδας παρακολούθησε η βουλευτής Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ, Ελένη Βατσινά, από τις κερκίδες του ΟΑΚΑ.

Μετά τη λήξη του αγώνα η κ.Βατσινά δήλωσε:

Πάνω από κάθε νίκη και κάθε έπαθλο, για τους Κρητικούς βρίσκεται η υπερηφάνεια. Και αυτό κατάφερε απόψε ο ΟΦΗ: μας έκανε υπερήφανους!

Έφτασε μέχρι τον τελικό, έγραψε ιστορία και απέδειξε πως όταν έχεις ψυχή, πάθος και πίστη, τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Η Αθήνα έγινε ασπρόμαυρη, οι φωνές μας ενώθηκαν σε μία, και ολόκληρη η Κρήτη ένιωσε τον παλμό.

Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την νίκη του! Συγχαρητήρια στους παίκτες του ΟΦΗ, στο προπονητικό team και βέβαια τους φιλάθλους – ήταν όλοι εκείνοι που άφησαν τις δουλειές τους, πήραν τις οικογένειές τους και “έβαψαν” το ΟΑΚΑ στα ασπρόμαυρα!

Οι φίλαθλοι του ΟΦΗ το λέμε συχνά … ο ΟΦΗ είναι ιδέα, γι’αυτό και συνεχίζουμε μαζί!

