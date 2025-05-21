ΔΕΥ.01 Ιου 2026 11:35
Δράση προληπτικής ιατρικής στο Φόδελε: Δωρεάν μαστογραφίες για τις γυναίκες
clock 11:09 | 21/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Μια ακόμη σημαντική δράση προσφοράς, εστιασμένη στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού πραγματοποιήθηκε στο χωριό Φόδελε, από το ξενοδοχείο Fodele Beach & Water Park Holiday Resort, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Δομίνικος Θεοτοκόπουλος» και την Κινητή Μονάδα Μαστογραφίας της Περιφέρεια Κρήτης, οι γυναίκες του Φόδελε είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν δωρεάν μαστογραφίες και να ενημερωθούν για τη σημασία και τις μεθόδους της πρόληψης.

Η πρωτοβουλία είχε ως στόχο την ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού και συνολικά 22 γυναίκες του χωριού συμμετείχαν στην εξέταση, αποκτώντας τη δυνατότητα να υποβληθούν σε μαστογραφία χωρίς κανένα κόστος και χωρίς να χρειαστεί να ταξιδέψουν μακριά από τον τόπο τους.

Η δράση αυτή υπογραμμίζει τη σημασία της πρόληψης και τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας, καθώς η πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού μπορεί να κάνει τη διαφορά στη ζωή πολλών γυναικών.

Ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη εκφράζεται στον γιατρό εργασίας Φραγκάκη Δημήτρη (ειδικός παθολόγος) του Fodele Beach & Water Park Holiday Resort για τη συνεργασία του στην οργάνωση της ημέρας, καθώς και στους συνεργαζόμενους φορείς για την υποστήριξή τους. Το παρόν στην Διοργάνωση έδωσε και ο Γρηγόρης Φασουλάκης Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας, Υγείας και Αλληλεγγύης του Δήμου Μαλεβιζίου.

Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει τη δέσμευση του ξενοδοχείου Fodele Beach & Water Park Holiday Resort να συνεχίσει να υποστηρίζει την τοπική κοινωνία και να προάγει την υγεία και την ευημερία των ανθρώπων γύρω του.

