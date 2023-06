Υποβρύχιο Titan: Δραματικές ώρες για τους 5 επιβαίνοντες - Πότε τελειώνει το οξυγόνο

Μάχη με τον χρόνο συνεχίζουν να δίνουν οι ομάδες διάσωσης των ΗΠΑ, Καναδά και Γαλλίας προκειμένου να εντοπίσουν το υποβρύχιο Titan το οποίο εξαφανίστηκε την Κυριακή κατά τη διάρκεια μιας αποστολής για να ερευνήσει τα συντρίμμια του Τιτανικού, 900 ναυτικά μίλια ανατολικά του Κέιπ Κοντ της Μασαχουσέτης.

Οι έρευνες έχουν ενταθεί καθώς η αμερικανική ακτοφυλακή προβλέπει ότι η παροχή οξυγόνου μέσα στο υποβρύχιο θα εξαντληθεί στις 7:08 π.μ. ET Πέμπτης (14:08 ώρα Ελλάδας), δήλωσε εκπρόσωπος της χθες το απόγευμα.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του OceanGate το υποβρύχιο Titan έχει παροχή οξυγόνου για 96 ώρες, με το Λιμενικό Σώμα να υπολογίζει την Τρίτη το πρωί πως βάσει των στοιχείων στο πενταμελές πλήρωμα του είχαν απομείνει 41 ώρες πριν εξαντληθούν τα αποθέματα οξυγόνου. Το γεγονός αυτό οδήγησε τις ομάδες διάσωσης να αυξήσουν τις προσπάθειες τους... σκανάροντας μια επιφάνεια διπλάσια από το Κονέκτικατ και βάθος άνω των 4.000 μέτρων.

Η έρευνα χθες επικεντρώθηκε σε μια περιοχή όπου τα καναδικά αεροσκάφη εντόπισαν «υποβρύχιους θορύβους». Οι ήχοι προκάλεσαν ανακατευθύνσεις αναζητήσεων από τηλεκατευθυνόμενα οχήματα, δήλωσε η Αμερικανική Ακτοφυλακή νωρίς την Τετάρτη, σημειώνοντας ότι η προσπάθεια μέχρι στιγμής «είχε αποφέρει αρνητικά αποτελέσματα».

«Δεν ξέρουμε τι είναι οι θόρυβοι για να είμαστε ειλικρινείς», είπε ο Πλοίαρχος της Πρώτης Ακτοφυλακής της Περιφέρειας Τζέιμι Φρέντερικ. «Στόχος θα είναι να συνεχίσουμε να ψάχνουμε σε εκείνες τις περιοχές όπου εντοπίστηκαν οι θόρυβοι…».

Το Ωκεανογραφικό Ίδρυμα «Woods Hole», προειδοποίησε ότι είναι «πολύ δύσκολο» να διακρίνει κανείς την πηγή των θορύβων στον απέραντο ωκεανό, ωστόσο τα ευρήματα έχουν σταλεί για ανάλυση και τα αποτελέσματα για την προέλευση των θορύβων αναμένονται σήμερα.

This is the remote controlled vehicle en route to the area above the Titanic wreckage.

Rescuers are hoping that if this vehicle is able to find the missing Titan sub that it will be able to attach a cable to it and haul it to the surface.

pic.twitter.com/63Yfkzk3Fg

— Oli London (@OliLondonTV) June 21, 2023

Στο σημείο ερευνών παραμένει και το Polar Prince, το ερευνητικό πλοίο υποστήριξης στην τουριστική αποστολή της Κυριακής που συνόδευε το εξαφανισμένο Titan.