Viral βίντεο δείχνουν τον Τραμπ να περπατάει κάπως... περίεργα

Έχει κάποιο πρόβλημα το δεξί πόδι του Ντόναλντ Τραμπ; Το σέρνει; Ή μήπως κουτσαίνει; Και γιατί;

Οι εικόνες από δύο βίντεο που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες στα social media κι έχουν γίνει viral απεικονίζουν τον τέως πρόεδρο των ΗΠΑ, εμφανώς κουρασμένο να περπατάει κάπως περίεργα.

Το βάδισμά του δεν είναι σταθερό, όπως όλες τις άλλες φορές.

Στο πρώτο βίντεο, ο μεγάλος νικητής των προκριματικών εκλογών της Αιόβα δείχνει να σέρνει το πόδι του και στο δεύτερο σα να κουτσαίνει.

Ο 77χρονος σύζυγος της Μελάνια, εξουθενωμένος από την εκστρατεία ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου, απεικονίζεται στο πρώτο βίντεο να κουβαλάει οκτώ κουτιά με πίτσες για να τις προσφέρει σε πυροσβέστες, προτού ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στην στην Αιόβα, την πρώτη πολιτεία που άνοιξε χθες την αυλαία των προκριματικών εκλογών για το προεδρικό χρίσμα των Ρεπουμπλικανών.

Trump is carrying around 8 pizzas like it’s nothing. Biden would face plant with more than 2. pic.twitter.com/aSkw194wh0

Το σχετικό βίντεο που τον απεικονίζει να «σέρνει το δεξί του πόδι» έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως σχολιάζει η εφημερίδα «Express».

Αρχικά το βίντεο αναρτήθηκε από τον ένθερμο υποστηρικτή του Τραμπ, ονόματι «Johnny Maga» και μέσα σε λίγες ώρες είχε 63.000 ακολούθους.

Το βίντεο συνοδευόταν από την ακόλουθη λεζάντα:

«Ο πρώην πρόεδρος κουβαλάει περίπου 8 πίτσες σαν να μην είναι τίποτα».

Στη συνέχεια το ίδιο βίντεο αναδημοσιεύτηκε από τον Ριν Φιλιπκόβσκι, αρχισυντάκτη του ανεξάρτητου ειδησεογραφικού δικτύου «Meidas Touch», με τη λεζάντα να γράφει:

«Ο Τραμπ σέρνει συνέχεια το δεξί πόδι».

Το σχετικό βίντεο που αναδημοσιεύτηκε στο Twitter έχει ήδη 828,8 χιλιάδες θεάσεις.

Στο μεταξύ, υπήρξε και δεύτερο βίντεο με τον Τραμπ να προβληματίζει το κοινό για τον τρόπο με τον οποίο βαδίζει, ενώ έκανε δηλώσεις στο ξενοδοχείο «Hotel Fort Des Moines» για τις πολικές θερμοκρασίες που επικρατούν στις βορειοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ.

President Trump walks into the Hotel Fort Des Moines where I happen to also be staying. Trump: “That’s a lot of cold weather. We have a lot of meetings tonight, a lot of tremendous support, but it’s nasty out there.” Cc: @dcexaminer pic.twitter.com/B3obeiVxhK

— Samantha-Jo Roth (@SamanthaJoRoth) January 14, 2024