Super Bowl: Πανικός από περιστατικό με πυροβολισμούς στην νικητήρια παρέλαση στο Κάνσας

Περιστατικό με πυροβολισμούς προκάλεσε πανικό στο Κάνσας των ΗΠΑ κατά την διάρκεια της παρέλασης των Kansas City Chiefs για την νίκη τους στον τελικό του Super Bowl.

Σύμφωνα με το MSNBC, οι αστυνομικοί έχουν προσαγάγει 2 άτομα. Η αστυνομία της πόλης ανέφερε ότι υπάρχουν αρκετοί τραυματίες. Ωστόσο δεν έχει διευκρινιστεί εάν τραυματίστηκαν από σφαίρες ή κατά την διάρκεια του πανικού του πλήθους. Στο παρακάτω βίντεο φαίνονται πολίτες να κάνουν ΚΑΡΠΑ σε τραυματία που βρίσκεται στο έδαφος.

Happening right now on active shooter Super Bowl parade Kansas City pic.twitter.com/RquZyEtx0i

Τα τοπικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη περιστατικό με πυροβολισμούς. Στις εικόνες που μεταδίδονται φαίνονται αστυνομικοί με τα όπλα στα χέρια να τρέχουν μέσα σε θέατρο του Κάνσας. Άνθρωποι τρέχουν να φύγουν από τα κιγκλιδώματα που είχαν στηθεί για την παρέλαση.

Το CNN μετέδωσε ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί στο τέλος της παρέλασης. Η αστυνομία έχει κάνει έκκληση στους πολίτες να φύγουν από το κέντρο της πόλης, στο Union Station. Στα πλάνα φαίνονται αστυνομικοί να πηγαίνουν με τα όπλα σε υπόγειο σταθμό και να περιφρουρούν το σημείο.

BREAKING: Gunfire erupts at the end of the Super Bowl parade in Kansas City, MO pic.twitter.com/EHzpNFRDxL

— BNO News (@BNONews) February 14, 2024