Σοκαριστικό βίντεο: Γέννησε όρθια σε ουρά, έξω από το μαιευτήριο!

Η κατάσταση στην Κίνα συνεχίζει να είναι έκρυθμη με τις δυστοπικές εικόνες να κάνουν τον γύρο του κόσμο. Οι διαδηλώσεις των πολιτών κατά των αυστηρών μέτρων για τον κορονοϊό («επανάσταση του λευκού χαρτιού») και η σκληρή καταστολή τους τους από τις κινεζικές αρχές έχουν προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων.

Τις τελευταίες ώρες τον γύρο του Διαδικτύου κάνει βίντεο που δείχνει μια γυναίκα στην Κίνα να γεννάει όρθια και μάλιστα στον δρόμο, έξω από μαιευτήριο στην Gulan, λόγω της αυστηρής πολιτικής που εφαρμόζει η Κίνα κατά του covid (zero covid).

Η γυναίκα δεν πρόλαβε να κάνει το τεστ για τον κορονοϊό και έτσι δεν μπορούσε να μπει στο μαιευτήριο! Το περιστατικό συνέβη στην πόλη Luzhou, έξω από το νοσοκομείο Gulan People's Hospital.

Το σοκαριστικό βίντεο κάνει τον γύρο του Διαδικτύου είναι ένα από τα πολλά εξοργιστικά που συμβαίνουν στην Κίνα, με τους πολίτες να βγαίνουν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για τη στέρηση της ελευθερίας τους.

Graphic warning! I cried when watching this. Woman forced to labor standing in front of Gulan People's Hospital in Gulan County, Luzhou City, #Sichuan Province, #CCPChina as she didn't have a #COVID test report!

This is a shame to entire humankind!#ChinaUprising #chinaprotest pic.twitter.com/cwN6ndaiDM

— Jennifer Zeng 曾錚 (@jenniferzeng97) November 29, 2022