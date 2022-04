Σοκ στο Μαϊάμι: Συνελήφθη μητέρα για τον θάνατο των 2 παιδιών της -Εντοπίστηκαν νεκρά με δεμένα χέρια, πόδια και λαιμό

Η αστυνομία στο Μαϊάμι συνέλαβε μια 41χρονη γυναίκα για τον θάνατο των δύο παιδιών της, ηλικίας 3 και 5 ετών. Απο το διαμέρισμά της όπου βρήκαν τα νεκρά παιδιά δεμένα είχαν γίνει νωρίτερα επανειλημμένες κλήσεις στο 911 (το τηλέφωνο άμεσης ανάγκης της Αμερικής).

«Ελάτε να τα πάρετε, δεν τα θέλω πια», φέρεται να είπε η Odette Lysse Joassaint στους αστυνομικούς που βρέθηκαν στο σημείο το βράδυ της Τρίτης, σύμφωνα με την αναφορά της σύλληψης. Φαινόταν παράλογη, αναφέρουν οι αστυνομικές αρχές.

Οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα και βρήκαν ένα αγοράκι 3 ετών και ένα κοριτσάκι 5 ετών. Τα παιδιά ήταν ξαπλωμένα σε πρηνή θέση στο κρεβάτι με τα χέρια, τα πόδια και τον λαιμό δεμένα, σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά.

UPDATE: Police have arrested 41-year-old Odette Lysse Joassaint, the children’s mother. She’s now charged with 2 counts of Murder 1st Degree. Police say they entered the apartment and saw the two children tied up and unresponsive. @wsvn pic.twitter.com/7zGMx77cwM

