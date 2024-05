Ράφα: Τουλάχιστον 16 νεκροί σε βομβαρδισμό του Ισραήλ σε κατοικίες

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι, μέλη δυο οικογενειών, σκοτώθηκαν το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον δυο σπιτιών στη Ράφα και τα περίχωρά της, στη Λωρίδα της Γάζας, ενημέρωσαν το Γαλλικό Πρακτορείο ομάδα έρευνας και διάσωσης και νοσοκομειακή πηγή.

Μέλη σωστικού συνεργείου έκαναν λόγο για εννιά νεκρούς της «οικογένειας Αλ Ατάρ» και άλλους επτά της «οικογένειας Κέστα».

🇺🇸🇮🇱⚔️🇵🇸The aftermath of the Israeli airstrike targeted a residential building within Yibna refugee camp in Rafah City, where 6 Palestinians, including women and children, were killed. pic.twitter.com/MqNyU9N87n

— dana (@dana916) May 5, 2024