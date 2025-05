Πύρινη “λαίλαπα” στον Καναδά: Πάνω από 17.000 άνθρωποι εκκενώνουν τα σπίτια τους λόγω πυρκαγιών (βίντεο)

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί η περιοχή Μανιτόμπα στον Καναδά, λόγω των τεράστιων δασικών πυρκαγιών που βρίσκονται σε εξέλιξη και έχουν αναγκάσει περισσότερους από 17.000 κατοίκους να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τα σπίτια τους, αντικρίζοντας το απόκοσμο τοπίο της απόλυτης καταστροφης.

Η εν λόγω επαρχιακή περιοχή του Καναδα γνωρίζει μια από τις χειρότερες περιόδους δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με τις αρχές της περιοχής.

Υπενθυμίζεται οτι 2.000.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων επλήγησαν από φωτιές τον περασμένο μήνα, μια έκταση τριπλάσια από τον ετήσιο μέσο όρο στην επαρχία αυτή. Σε χθεσινή ανακοίνωση (28/5) 134 πύρινα μέτωπα χαρακτηρίζονταν ενεργά σε διάφορες επαρχιακές περιοχές, ανάμεσά τους στο Οντάριο, στη Βρετανική Κολομβία, στην Αλμπέρτα και στη Σασκάτσουαν.

Καναδάς: Οι πυρκαγιές έχουν “θερίσει” τα δάση της Μανιτόμπα

Σύμφωνα με προβλέψεις των αρχών, η τρέχουσα περίοδος των δασικών πυρκαγιών μπορεί να είναι «άνω του φυσιολογικού» στον κεντρικό και στον δυτικό Καναδά τον Ιούνιο και τον Ιούλιο και «πολύ άνω του φυσιολογικού» τον Αύγουστο, ιδίως εξαιτίας της σοβαρής ως ακραίας ξηρασίας που συνεχίζει να πλήττει τομείς της χώρας, μεγάλο μέρος της οποίας καλύπτεται από δάση και περιοχές με βλάστηση.

NEW: Two fronts in British Columbia and the Northwest Territories are just the latest in a summer of devastating wildfires across Canada that have forced tens of thousands from their homes and left millions of acres scorched

Δεδομένης της κλιματικής αλλαγής και της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη, ο Καναδάς βρίσκεται ολοένα συχνότερα αντιμέτωπος με ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές, όπως οι πελώριες πυρκαγιές των τελευταίων χρόνων. Το 2023, η χώρα της βόρειας Αμερικής έζησε τη χειρότερη περίοδο πυρκαγιών στην ιστορία της.

Manitoba Canada has declared a province-wide state of emergency as wildfires continue to threaten communities across the province. 300,000 acres burned so far

Evacuation orders have been issued for the city of Flin Flon, Pimicikamak Cree Nation and the northern community of… pic.twitter.com/wUH8WI68aF

