Πόλεμος στο Ισραήλ: Βίντεο - ντοκουμέντο - Η Ισραηλινή αεροπορία βομβαρδίζει στόχους στη Γάζα

Βίντεο ντοκουμέντο από τα αεροπορικά χτυπήματα των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στη Γάζα δόθηκε στη δημοσιότητα.

«Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να επιτευχθεί η ησυχία για όλους τους κατοίκους του κράτους του Ισραήλ», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανάρτηση που έγινε στην πλατφόρμα Χ.

At this time, the IAF continues to attack dozens of targets of the terrorist organizations in the Gaza Strip. We will not stop until quiet is achieved for all residents of the State of Israel. pic.twitter.com/mLYljUWkPS

— Israeli Air Force (@IAFsite) October 9, 2023