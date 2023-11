Πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς: Κανένα σημάδι αποκλιμάκωσης – Αγωνία για τους αμάχους στη Γάζα

Νέα εφιαλτική νύχτα πέρασαν οι άμαχοι στη Λωρίδα της Γάζας μετά από άλλη μια νύχτα φονικών βομβαρδισμών από το Ισραήλ, με τις IDF να έχουν αποκόψει το βόρειο από το νότιο κομμάτι του πολιορκημένου παλαιστινιακού θύλακα, στον οποίο για τρίτη φορά διακόπηκαν οι τηλεπικοινωνίες.

Τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από μια σειρά επιδρομών στη Γάζα τα ξημερώματα της Δευτέρας (6/11), σύμφωνα με το πρακτορείο Wafa.

Την ίδια ώρα το Ισραήλ συνεχίζει τις επιδρομές στη Δυτική Όχθη, με συλλήψεις και καταστροφές υποδομών που γεμίζουν οργή τους Παλαιστίνιους που διαμαρτύρονται για τους βομβαρδισμούς στη Γάζα.

Οι νεκροί στη Γάζα έχουν ξεπεράσει τις 9.770 από τις 7 Οκτωβρίου και μετά. Κανένα σημάδι αποκλιμάκωσης δεν φαίνεται στον ορίζοντα, ενώ το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδριάζει κεκλεισμένων θυρών σήμερα Δευτέρα.

Η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι παρέδωσε ιατρική βοήθεια από αέρος μετά από συνεννόηση με το Ισραήλ.

Κηδείες σε όλη τη Γάζα εν μέσω βομβαρδισμών

Τα αγαπημένα πρόσωπά τους που σκοτώθηκαν μετά από ισραηλινές επιθέσεις κηδεύουν Παλαιστίνιοι στη Γάζα.

Funerals are everywhere in #Gaza on day 31 of the Israeli #genocide campaign in the besieged territory. pic.twitter.com/EhvpkJIEAT — Quds News Network (@QudsNen) November 6, 2023

Οι σκηνές είναι σπαρακτικές, εν μέσω βομβαρδισμών.

Συνελήφθη ξανά η Παλαιστίνια Αχέντ Ταμίμι – Κατηγορείται για υποκίνηση τρομοκρατίας

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν και πάλι την Παλαιστίνια Αχέντ Ταμίμι.

Όπως υπενθυμίζει ο Guardian, η ίδια είχε γίνει γνωστή όταν ήταν έφηβη, το 2018, όταν συνελήφθη και στη συνέχεια φυλακίστηκε μετά που χαστούκισε και κλώτσησε Ισραηλινούς στρατιώτες.

#BREAKING| Israeli forces arrest Ahed Tamimi from Al Nabi Saleh village in the #West Bank. Over a week ago, Israeli forces arrested her father, Bassem Tamimi while he was trying to make his way to Jordan.#Palestine pic.twitter.com/W0DZ86XW8K — Quds News Network (@QudsNen) November 6, 2023

Η Ταμίμι συνελήφθη στο χωριό Νάμπι Σαλίχ κοντά στη Ραμάλα της Δυτικής Όχθης, όπως ανέφερε η εφημερίδα Haaretz σήμερα Δευτέρα.

Πάνω από μία εβδομάδα πριν, οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν συλλάβει τον πατέρα της Μπασέμ Ταμίμι ενώ προσπαθούσε να διαφύγει στην Ιορδανία.

Σύμφωνα με το Israel Today, η Ταμίμι κατηγορείται για υποκίνηση τρομοκρατίας για όσα είχε γράψει πριν έξι μέρες στο Instagram: «Το μήνυμά μας προς τις αγέλες των εποίκων: Σας περιμένουμε σε όλες τις πόλεις της Δυτικής Όχθης από τη Χεβρώνα μέχρι την Τζενίν. Θα σας σφάξουμε και θα λέτε ότι αυτό που σας έκανε ο Χίτλερ ήταν ένα αστείο. Θα πιούμε το αίμα σας και θα φάμε τα κρανία σας. Προχωρήστε, σας περιμένουμε».

Το Reuters μεταδίδει live εικόνα από τη Γάζα, όπως φαίνεται από το νότιο Ισραήλ.

Ανθρωπιστική βοήθεια στέλνει η Ελλάδα στη Γάζα

Στις 9:30 η ώρα αναχώρησε από την Ελλάδα αεροσκάφος C-130 με φορτίο ανθρωπιστικής βοήθειας προοριζόμενο για τους αμάχους της Λωρίδας της Γάζας, το οποίο θα περιλαμβάνει φαρμακευτικό και ιατρικό υλικό που συγκεντρώθηκε με μέριμνα των υπουργείων Εξωτερικών και Υγείας και με την υποστήριξη της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας.

Η αποστολή οργανώθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών, σε συνεργασία με τις αιγυπτιακές αρχές.

Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας. 🔗https://t.co/KZn06ssdaI pic.twitter.com/d12JRzdRKK — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) November 5, 2023

Βίντεο από drone αποτυπώνει την καταστροφή στον προσφυγικό καταυλισμό Μαγκάζι

Αποκλειστικό βίντεο του Al Jazeera αποτυπώνει την καταστροφή στον προσφυγικό καταυλισμό Μαγκάζι που βομβαρδίστηκε από το Ισραήλ το Σάββατο.

Τουλάχιστον 47 άνθρωποι σκοτώθηκαν από το χτύπημα στον καταυλισμό στην κεντρική Γάζα το Σάββατο, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

More than 100 Britons have been evacuated from Gaza, Deputy PM Oliver Dowden has said, adding that the government hopes more will be able to leave. 🔴 LIVE updates: https://t.co/e3UF84D7ee pic.twitter.com/bOF3X2T8Sz — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 5, 2023

