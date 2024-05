Πλημμύρες στη Βραζιλία: Δεκάδες νεκροί και αγνοούμενοι

Σχεδόν 70.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά δεν έχουν νερό εξαιτίας των καταστροφικών πλημμυρών που έπληξαν τη νότια Βραζιλία.

Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, μισό εκατομμύριο πολίτες «πλήττονται» άμεσα από τις πλημμύρες στην πολιτεία Ρίο Γκράντε ντου Σουλ.

Ο πιο πρόσφατος απολογισμός που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις αρχές το Μ.Σάββατο έκανε λόγο για 57 νεκρούς, ενώ ακόμη 67 πολίτες θεωρούνται αγνοούμενοι. Τουλάχιστον δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας έκρηξης σε πρατήριο καυσίμων στο Πόρτο Αλέγκρε, πόλη που υφίσταται βαρύ χτύπημα από τις πλημμύρες, ανέφερε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η κατάσταση είναι «δραματική» και «άνευ προηγουμένου», δήλωσε ο κυβερνήτης της πολιτείας Εντουάρντου Λάιτε. Οι πλημμύρες έπληξαν 300 δήμους, αρκετοί από τους οποίους αποκλείστηκαν από τον υπόλοιπο κόσμο καθώς δρόμοι κόπηκαν εξαιτίας πλημμυρών και κατολισθήσεων.

An emotional scene from Canoas, where locals form a human chain to aid boats in rescuing stranded individuals.

Humanity at its finest! 🌊 #Canoas #PortoAlegre #RioGrandedoSul#Floods #Flooding #Brazil#BrazilFloods

pic.twitter.com/3kxDjhcGk6

— Mr. Shaz (@Wh_So_Serious) May 5, 2024