Ο τυφώνας Σάολα «σαρώνει» την Κίνα - Άνεμοι άνω των 200 χιλ/ώρα (βίντεο)

Ο τυφώνας Σάολα προκάλεσε σήμερα νωρίς το πρωί κατολισθήσεις στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ που βρίσκεται στα νότια της Κίνας, ενώ θυελλώδεις άνεμοι έπληξαν την πόλη Σεντζέν, το Χονγκ Κονγκ, αλλά και το Μακάο, με τουλάχιστον έναν νεκρό, αλλά και μία σειρά από καταστροφές και πλημμύρες, σε αρκετές περιοχές.

Footage of Super Typhoon Saola making land fall on Southern China in Guangdong after wreaking havoc in Hong Kong Kong Yesterday 🙏🌪️

-More than 30,000 people Evacuated

Credits - China Xinhua News#Weather #Forecast #News #Typhoon #TyphoonSaola #Saola #HongKong #China… pic.twitter.com/Q8q4x7d9CQ

— T R U T H P O L E (@Truthpole) September 2, 2023