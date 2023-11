Νεπάλ: Εκατοντάδες οι νεκροί από τον σεισμό

Τουλάχιστον 128 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την Παρασκευή την περιοχή Τζάτζαρκοτ του δυτικού Νεπάλ,, όπου αρκετά κτίρια κατέρρευσαν.

«Σπίτια κατέρρευσαν. Ο κόσμος έτρεξε έξω. Είμαι έξω, ανάμεσα στο πλήθος των τρομοκρατημένων κατοίκων. Προσπαθούμε να συλλέξουμε πληροφορίες για τις ζημιές» είπε ένας αστυνομικός, ο Σαντός Ρόκα, μιλώντας τηλεφωνικά στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Το Εθνικό Σεισμολογικό Κέντρο του Νεπάλ ανακοίνωσε πως ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,4 βαθμών. Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών (USGS) εκτίμησαν πως η δόνηση ήταν μεγέθους 5,6 βαθμών.

Jajarkot Nepal. Reports that some houses have been destroyed in #Jajarkot #Nepal due to the 6.4 scale #earthquakes. Rescue operations have been started. Due to the Tremor Felt locals of some parts of Nepal have taken to the streets. #StaySafe #NepalEarthquake pic.twitter.com/9GE9DOK3jr

— chandan jha (@chandan_jha_11) November 3, 2023