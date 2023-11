Λονδίνο: «Μυρίζει» Χριστούγεννα στην Oxford Street, άναψαν τα φώτα

Τα φώτα για τα Χριστούγεννα άναψαν- παρά την κακοκαιρία Ciaran- την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου στην Oxford Street, στον δημοφιλή εμπορικό δρόμο στην πόλη του Westminster στο West End του Λονδίνου.

Τα Χριστούγεννα 2023 απέχουν λιγότερο από δύο μήνες και η ετήσια παράδοση από το 1959 επαναλήφθηκε και φέτος. Τα social media (X, Instagram και TikTok) γέμισαν με βίντεο και φωτογραφίες από τα λαμπερά φώτα που στολίζουν και θα στολίζουν για το επόμενο διάστημα την Οxford Street, με το λονδρέζικο στιλ να ξεχωρίζει.

A general View of the Oxford Street Christmas Lights, London 🇬🇧 (📸 John Phillips Getty Images) pic.twitter.com/oN7PgQzGhh

Oxford street Christmas lights are on again! #London #londonchristmaslights #londonchristmas2023 pic.twitter.com/YF2POPMRzM

— Experiencing London (@ExperiencingLDN) November 2, 2023