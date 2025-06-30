Νάπολη: Σεισμός 4,6 Ρίχτερ - Ο ισχυρότερος τα τελευταία 40 χρόνια
clock 18:52 | 30/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Δυνατός σεισμός σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στη Νάπολη της Ιταλίας. Η δόνηση έγινε αισθητή λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι (τοπική ώρα), με εστιακό βάθος περίπου 5 χιλιομέτρων.

Ο σεισμός είχε μέγεθος 4,6 Ρίχτερ και - σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA - ήταν ο ισχυρότερος στην περιοχή των Φλεγραίων Πεδίων (Campi Flegrei) τα τελευταία 40 χρόνια, ξεπερνώντας ακόμα και εκείνον της 13ης Μαρτίου.

Ακολούθησαν τουλάχιστον τρεις ακόμη μικρότερες δονήσεις, με μέγεθος μικρότερο των 2 Ρίχτερ. Το επίκεντρο εντοπίζεται κοντά στην πόλη Bacoli, περίπου 16 χιλιόμετρα δυτικά της Νάπολης.

Ο δήμαρχος της κοντινής πόλης Ποτσουόλι (Pozzuoli), Λουίτζι Μαντσόνι, δήλωσε: «Ο σεισμός για τον οποίο είχαμε προειδοποιήσει ήταν ισχυρός, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Το επίκεντρο ήταν στην Bacoli, αλλά παρακολουθούμε την κατάσταση ώρα με την ώρα. Οι εθελοντές μας είναι ήδη στον δρόμο και ελέγχουν την πόλη από κοντά.»

Ως προληπτικό μέτρο, έχουν ανασταλεί τα δρομολόγια τρένων στην περιοχή, ενώ εκτός λειτουργίας τέθηκε και το μετρό της Νάπολης. Αναφορές κάνουν επίσης λόγο για διακοπή ρεύματος σε διάφορες περιοχές της πόλης.

