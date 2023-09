Μεξικό: Κεραυνοί σκοτώνουν ανθρώπους σε παραλία

Η στιγμή που οι κεραυνοί πετυχαίνουν 3 ανθρώπους και σκοτώνουν τους δύο από αυτούς καταγράφηκε σε ένα σοκαριστικό βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, κατά τη διάρκεια μιας σφοδρής καταιγίδας που «χτύπησε» το νοτιοανατολικό Μεξικό.

Όλα έγιναν σε μια παραλία της περιοχής Aquila της πολιτείας Michoacán στο νοτιοανατολικό Μεξικό. Στο βίντεο καταγράφηκε η σοκαριστική στιγμή που οι κεραυνοί πέφτουν και χτυπούν τους ανθρώπους.

*DISCRETION ADVISED* Two people are reportedly struck by lighting on a beach in Aquila, Michoacán in #Mexico 😥

Stay indoors during thunderstorms! ⚡️pic.twitter.com/ND7zjXUfTZ

