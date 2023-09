Ποια χώρα φιλοξενεί τα περισσότερα τεχνολογικά θαύματα

Το Ντουμπάι φιλοξενεί τρία από τα θαύματα της σύγχρονης εποχής.” Αυτό είναι το συμπέρασμα βρετανικής έρευνας που ανατέθηκε από το περιοδικό National Geographic σχετικά με τα 20 θαύματα του σύγχρονου κόσμου.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Daily Mail, το Ντουμπάι, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών που υιοθετούν σύγχρονες τεχνολογίες, περιλαμβάνει τρία από τα πιο εντυπωσιακά τεχνητά επιτεύγματα του σύγχρονου κόσμου.

Πρόκειται για :

●Τα τεχνητά νησιά, The World Islands.

●Tο τεχνητό νησί σε σχήμα φοίνικα, Palm Jumeirah.

●Τον ουρανοξύστη Burj Khalifa.

Μάλιστα ο τελευταίος βρίσκεται στην κορυφή της λίστας. Η εφημερίδα σημείωσε ότι ο κατάλογος περιλάμβανε επίσης πολλά άλλα εκπληκτικά κτίρια, μερικά από τα οποία ήταν λίγο περίεργα, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, του Μεγάλου Επιταχυντή Αδρονίων, ακόμη και του Διαδικτύου.

Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 2.000 Βρετανοί, αποκάλυψε ότι το 40% των Βρετανών πιστεύει ότι είναι καιρός να ετοιμάσει μια νέα λίστα με τα θαύματα του σύγχρονου κόσμου.

Οι παράγοντες που καθορίζουν τα σύγχρονα τεχνολογικά θαύματα είναι οι εξής :

●Η μοναδικότητα.

●Ο βαθμός μηχανικής θαύματος.

●Το επίπεδο καινοτομίας.

●Σημαντική τοποθεσία

Σύμφωνα με την Daily Mail, δεν ήταν περίεργο που το Σινικό Τείχος της Κίνας ήταν στην κορυφή της λίστας. Αυτό το εκπληκτικό τείχος, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, χτίστηκε μεταξύ του 3ου αιώνα π.Χ. και του 17ου αιώνα μ.Χ., με ένα εκπληκτικό μήκος 20.000 χιλιομέτρων.

Άλλα εκπληκτικά κτίρια που εμφανίστηκαν στη λίστα περιλαμβάνουν τη Sagrada Familia στη Βαρκελώνη, το The Shard στο Λονδίνο, το One World Trade Center στη Νέα Υόρκη και τους Gardens by the Bay στη Σιγκαπούρη.

Άλλα έργα μηχανικής που ενδιαφέρουν τους Βρετανούς περιλαμβάνουν το κανάλι του Παναμά, τη γέφυρα Golden Gate στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη σήραγγα της Μάγχης, το φράγμα Three Gorges στην Κίνα και το φράγμα Hoover στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Daily Mail επεσήμανε επίσης τη γοητεία που ασκεί το διάστημα στους Βρετανούς, καθώς η λίστα περιλάμβανε τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και το Διαστημικό Τηλεσκόπιο Hubble.

Στη λίστα συμπεριλήφθηκε επίσης το Διαδίκτυο, το οποίο θεωρείται ευρέως ως η σημαντικότερη εφεύρεση της ανθρωπότητας.

