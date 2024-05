Μπενιαμίν Νετανιάχου: Η πρόταση της Χαμάς απέχει πολύ από τις απαιτήσεις μας

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι η πρόταση της Χαμάς για εκεχειρία απέχει μακράν από τις βασικές απαιτήσεις του Ισραήλ αναφέροντας ότι έγινε για να σαμποτάρει την είσοδο των Ισραηλινών στη Ράφα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έθεσαν νωρίτερα υπό τον έλεγχό τους την παλαιστινιακή πλευρά της συνοριακής διέλευσης της Ράφα μεταξύ της Αιγύπτου και της Λωρίδας της Γάζας, μια εξέλιξη την οποία ο Νετανιάχου χαρακτήρισε ως «ένα πολύ σημαντικό βήμα προς την καταστροφή των εναπομεινάντων στρατιωτικών δυνατοτήτων της Χαμάς».

«Χθες το βράδυ, με τη συγκατάθεση του Υπουργικού Συμβουλίου Πολέμου, έδωσα εντολή να επιχειρήσουν οι IDF στη Ράφα. Ύψωσαν ισραηλινές σημαίες στο πέρασμα της Ράφα και κατέβασαν τις σημαίες της Χαμάς», είπε ο Νετανιάχου.

«Η χθεσινή πρόταση της Χαμάς σχεδιάστηκε για να ''τορπιλίσει'' την είσοδο των δυνάμεών μας στη Ράφα. Αυτό δεν συνέβη», τόνισε.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

"Last night, with the consent of the War Cabinet, I directed that the IDF operate in Rafah. They raised Israeli flags at the Rafah Crossing and took down the Hamas flags.https://t.co/N37se3KJzw pic.twitter.com/s71jYjjYF5

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) May 7, 2024