Φονικός ανεμοστρόβιλος σάρωσε την Οκλαχόμα -Ένας νεκρός, αρκετοί τραυματίες (εικόνες, βίντεο)

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του κι αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν από ανεμοστρόβιλο, τον οποίο προκάλεσε επικίνδυνη κακοκαιρία στην κομητεία Όσατζ της Οκλαχόμα στη διάρκεια της νύχτας.

«Πολλές καταστροφές καταγράφηκαν στο μονοπάτι του ανεμοστρόβιλοι, πολλά σπίτια καταστράφηκαν, ορισμένα ξεριζώθηκαν μεταξύ Μπάρτλσβιλ και Μπάρνσνταλ. Έχουμε ένα επιβεβαιωμένο νεκρό και πολλούς τραυματίες», δήλωσε ο σερίφης της κομητείας αυτής της Οκλαχόμα, Έντι Βίρντεν στο τοπικό δίκτυο ΚΟΚΙ.

Κάτοικοι της περιοχής προσπαθούσαν ακόμη να συνέλθουν από το καταστροφικό πέρασμα ενός άλλου ανεμοστρόβιλου στο Μπάρνσνταλ τον περασμένο μήνα.

Drone view of the large, long-lived tornado near Hominy, Oklahoma, north of Tulsa about 15 minutes ago. May still be ongoing! #okwx @NWStulsa pic.twitter.com/nv3z89yMg7 — Dan Robinson (@stormhighwaycom) May 7, 2024

Drone view of the large, long-lived tornado near Hominy, Oklahoma, north of Tulsa about 15 minutes ago. May still be ongoing! #okwx @NWStulsa pic.twitter.com/nv3z89yMg7 Buildings destroyed barnsdalle OL @NWStulsa pic.twitter.com/LWdaGGLZzI — Aaron Rigsby (@AaronRigsbyOSC) May 7, 2024

«Ουσιαστικά ο ανεμοστρόβιλος ακολούθησε την ίδια διαδρομή με εκείνον που σάρωσε το Μπάρνστναλ πριν από μερικές εβδομάδες», είπε ο σερίφης.

Συναγερμός για ανεμοστρόβιλους στο Ιλινόις και το Μιζούρι

Οι Αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για ανεμοστρόβιλους σε περιοχές του δυτικού Ιλινόις και του ανατολικού Μιζούρι, που περιλαμβάνει και το Σεν Λούις – μια έκταση, όπου ζουν πάνω από τρία εκατομμύρια άνθρωποι.

A tornado watch has been issued for parts of Illinois and Missouri until 8 AM CDT pic.twitter.com/02ytxqoicx — NWS Lincoln IL (@NWSLincolnIL) May 7, 2024

Σφοδρή κακοκαιρία μπορεί να προκαλέσει ανεμοστρόβιλους, που θα συνοδεύονται από ανέμους ταχύτητας έως και 110 χλμ/ώρα και χαλαζοπτώσεις.

Major tornado damage in Barnsdall Oklahoma Video credit Brandon Copic: Chaserwx pic.twitter.com/MfJrrYIWDD — michaelstrahan2.0 (@michaeI_strahan) May 7, 2024

Ήδη είναι σε συναγερμό για ανεμοστρόβιλους πολλές περιοχές στις κεντρικές ΗΠΑ, από την Οκλαχόμα μέχρι το Κάνσας, το Άρκανσο, το Μιζούρι, το Ιλινόις και την Άιοβα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ακρίβεια: Μεγάλη η ανησυχία των νοικοκυριών για την επόμενη ημέρα

Μαχαίρωσε τον αδελφό, τραυμάτισε φίλο του και ένα μωρό 10 μηνών

Αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη του σχολικού έτους και την έναρξη των Πανελλαδικών