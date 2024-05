Μαγιόρκα: Κατέρρευσε κτίριο - Τουλάχιστον 4 νεκροί (βίντεο)

Κτίριο στο οποίο στεγαζόταν μπαρ-εστιατόριο κατέρρευσε το βράδυ της Πέμπτης στη Μαγιόρκα της Ισπανίας, με αποτέλεσμα τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι να σκοτωθούν και 27 να τραυματιστούν, όπως μεταδίδει το ραδιοφωνικό δίκτυο Cadena SER επικαλούμενο πληροφορίες από την αστυνομία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ισπανικής τηλεόρασης, η κατάρρευση σημειώθηκε γύρω στις 20:30 (τοπική ώρα, 21:30 ώρα Ελλάδος) στο κτίριο όπου στεγαζόταν το «Medusa Beach Club» στο τουριστικό θέρετρο Πλάγια ντε Πάλμα.

Η πλειονότητα των τραυματιών και των νεκρών από την κατάρρευση της βεράντας του πρώτου ορόφου του «beach club» είναι τουρίστες που εκείνη την ώρα έτρωγαν.

🚨#BREAKING: Numerous people trapped, casualties reported following collapse at restaurant in Playa de Palma, Mallorca.

📌#PlayadePalma | #Mallorca

Currently, search and rescue operations are underway after a restaurant has collapsed in Playa de Palma, Mallorca. Initial reports… pic.twitter.com/omIooWOgNM

