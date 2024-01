Κοριτσάκια διασώθηκαν από διεστραμμένη αίρεση – Αρχηγοί της είναι οι παιδόφιλοι πατεράδες τους (βίντεο)

Ένα συγκλονιστικό βίντεο είδε το φως της δημοσιότητας και δείχνει την ανατριχιαστική στιγμή που οι αρχές της Γιούτα των ΗΠΑ διέσωσαν δύο μικρά κορίτσια τα οποία ήταν χωμένα μέσα σε μπλε βαρέλια στον χώρο μιας παράξενης αίρεσης υποστηρικτών της «ημέρα της Κρίσεως», την οποία ηγούνταν οι παιδόφιλοι μπαμπάδες τους.

Η αστυνομία βρήκε τα δύο κορίτσια, μόλις 7 και 4 ετών, τον Δεκέμβριο του 2017 μέσα σε βαρέλια σε μία περιοχή που χρησιμοποιούσαν οι «Ιππότες της Κρυστάλλινης Λεπίδας» (Knights of the Crystal Blade). Μάλιστα δίπλα στα βαρέλια υπήρχε και ένα όπλο, όπως φαίνεται στο υλικό από την κάμερα σώματος ενός αστυνομικού που δημοσίευσε το κανάλι Explore With Us στο YouTube.

«Δεν φοράω παντελόνι», λέει επανειλημμένα ένα από τα μικρά κορίτσια στους αστυνομικούς, ενώ εκείνοι προσπαθούν να πείσουν και τα δύο κορίτσια να μπουν σε ένα όχημα για να ζεσταθούν.

Όταν οι αστυνομικοί ρώτησαν πού βρίσκονται οι δύο μικρές αδελφές των κοριτσιών, εκείνα υπέδειξαν ότι κρατούνται επίσης σε κοντέινερ. «Είναι σε ένα κουτί πολύ μακριά από εμάς», λέει ένα από τα μικρά που τρέμουν. Τα αδέλφια τους βρέθηκαν αργότερα σε ένα τροχόσπιτο.

Image

Οι διεστραμμένοι ηγέτες της αίρεσης

Ένα από τα κορίτσια ήταν κόρη του αυτοαποκαλούμενου προφήτη της διεστραμμένης αίρεσης, Samuel Shaffer, ο οποίος εκτίει ποινή 26 ετών έως ισόβιας κάθειρξης μετά την παραδοχή της ενοχής του για βιασμό και κακοποίηση παιδιών. Το νεότερο κορίτσι ήταν κόρη του μαθητευόμενου του προφήτη, John Coltharp, ο οποίος εκτίει τουλάχιστον 25 χρόνια πίσω από τα κάγκελα για σοδομισμό και διγαμία με παιδί.

Οι δύο παιδόφιλοι πιστεύεται ότι «είχαν παντρευτεί» τις δικές τους μικρότερες κόρες, όπως αποκαλύφθηκε κατά την διάρκεια της δίκης τους.

Image

Ο Samuel Shaffer

Image

Ο John Coltharp

Την στιγμή της δραματικής διάσωσης, οι δύο κόρες και οι δύο γιοι της Coltharp αγνοούνταν από τον Σεπτέμβριο του 2017, όταν η μητέρα τους υπέβαλε αίτηση διαζυγίου και ζήτησε την επιμέλεια των παιδιών.

Τα αγόρια, ηλικίας 6 και 7 ετών, βρέθηκαν ασφαλή λίγο μετά την έφοδο της αστυνομίας στην ιδιοκτησία της αίρεσης τον Δεκέμβριο, αλλά τα κορίτσια δεν φαίνονταν πουθενά, γεγονός που προκάλεσε τεράστια έρευνα, ενώ είχαν εκδοθεί και Amber Alert.

Ενώ ο Coltharp συνελήφθη για απαγωγή επί τόπου, ο Shaffer παρέμεινε στην αστυνομία υπό επιτήρηση – και αρνήθηκε επανειλημμένα να πει πού βρισκόταν κάποιο από τα κορίτσια. «Θα τον πάρω με το ελικόπτερο και θα τον πετάξω έξω», ακούγεται να λέει ένας απελπισμένος αστυνομικός, καθώς οι αρχές πάλευαν να εντοπίσουν τα παιδιά κατά την διάρκεια της νύχτας.

Μετά τη διάσωση και των τεσσάρων κοριτσιών από την ιδιοκτησία, η έρευνα αποκάλυψε ότι ο Shaffer και ο Coltharp ήταν “αρραβωνιασμένοι” με κάποια από τα κορίτσια, ανέφερε τότε το KUTV.

