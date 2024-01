Γάζα: Σφοδροί βομβαρδισμοί εκεί όπου αναμένονται φάρμακα για τους ομήρους (βίντεο)

Το Ισραήλ πολλαπλασίασε χθες Τρίτη και συνεχίζει σήμερα τους εντατικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου αναμένονται φάρμακα για τους ομήρους στα χέρια της Χαμάς και ανθρωπιστική βοήθεια για τον παλαιστινιακό πληθυσμό, στο πλαίσιο συμφωνίας που κλείστηκε με μεσολάβηση του Κατάρ και της Γαλλίας.

Μετά τα μεσάνυχτα, αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για ισραηλινά πλήγματα κοντά στο νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις, της μεγαλύτερης πόλης της νότιας Λωρίδας της Γάζας, τομέα στον οποίο σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό κρύβονται ηγέτες του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

Σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, οι βομβαρδισμοί προκάλεσαν πανικό και φυγή εκτοπισμένων εξαιτίας των μαχών, που είχαν βρει καταφύγιο τις τελευταίες εβδομάδες στην πελώρια αυλή της δομής υγείας. Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς έκανε λόγο για «μεγάλο αριθμό» θυμάτων, τουλάχιστον 81 νεκρούς, στους νυχτερινούς βομβαρδισμούς στη Χαν Γιούνις και άλλες περιοχές του θυλάκου.

Scenes of brutal and intensive ongoing Israeli airstrikes that have been targeting Khan Yunis in Gaza tonight. 12 blocks have been reportedly wiped out. pic.twitter.com/nqPoeK3sut

— Quds News Network (@QudsNen) January 17, 2024