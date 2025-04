Κωνσταντινούπολη - 6,2 Ρίχτερ: Συγκλονιστικά βίντεο από την ώρα του σεισμού

Ο μεγάλος σεισμός 6,2 Ρίχτερ στην Κωνσταντινούπολη έβγαλε στους δρόμους τους κατοίκους της μεγαλούπολης ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί επισήμως ζημιές ή τραυματίες.

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν στη θάλασσα του Μαρμαρά και είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων ενώ η περιοχή συνέχισε να δονείται με σεισμούς 4,4 και 4,9 Ρίχτερ.

🚨🇹🇷 6.2 EARTHQUAKE SHAKES ISTANBUL

A 6.2 magnitude earthquake hit near Istanbul, centered in the Sea of Marmara.

It gave the city a good shake, but no injuries or damage have been reported so far.

Turkey’s emergency agency is keeping an eye on things.

Source: Associated…

