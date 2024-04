Ιταλία: 15.000 άτομα πλήρωσαν για να εισέλθουν στο κέντρο της Βενετίας

Ο δήμαρχος της Βενετίας Λουίτζι Μπρουνιάρο αναφέρθηκε στην πρώτη ημέρα εφαρμογής του πιλοτικού σχεδίου που αφορά στην υιοθέτηση εισιτηρίου εισόδου στην πόλη του, τονίζοντας ότι «στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία».

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, χθες, Πέμπτη, έκαναν κράτηση στον ιστότοπο του δήμου 113.000 άτομα, εκ των οποίων 15.000 πλήρωσαν για να εισέλθουν στο κέντρο της Βενετίας.

Οι υπόλοιποι εξαιρέθηκαν της πληρωμής λόγω του ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι, τουρίστες που διανυκτερεύουν, πολίτες που ζουν στην ευρύτερη περιοχή ή πήγαν στην πρωτεύουσα του Βένετο για λόγους εργασίας ή υγείας. Η πειραματική φάση συνεχίζεται και σήμερα, ενώ έως το τέλος Ιουνίου η «υποχρεωτική κράτηση με καταβολή εισιτηρίου εισόδου ύψους 5 ευρώ» πρόκειται να εφαρμοστεί για άλλες 28 ημέρες. «Δεν έγινε ποτέ τίποτα για να ρυθμιστεί ο τουρισμός, οι εκπρόσωποι της πολιτικής δεν δραστηριοποιούνται, διότι δεν έχουν συμφέρον να το κάνουν, αλλά εγώ το έπραξα», πρόσθεσε ο Μπρουνιάρο. «Δεν μπορούμε μόνο να μιλάμε, πρέπει να αναλαμβάνουμε και ουσιαστική δράση για να προστατέψουμε την πόλη μας προς το συμφέρον των επόμενων γενεών, διότι διαφορετικά ο φόβος των καινοτομιών μπλοκάρει τα πάντα», δήλωσε ο δήμαρχος της Βενετίας.

Day-trippers entering Venice will now have to pay a €5 ticket to visit the historic Italian city. Is this the solution to mass tourism? pic.twitter.com/j9A5dyZiLL

— DW News (@dwnews) April 25, 2024