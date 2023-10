Ισραήλ: 6.000 βόμβες έχουν πέσει στη Γάζα - Σχεδόν 2.600 οι νεκροί και από τις δύο πλευρές

Από το περασμένο Σάββατο στη Λωρίδα της Γάζας έχουν πέσει 6.000 βόμβες, με 4.000 τόνους εκρηκτικών, όπως ανακοίνωσε ο στρατός του Ισραήλ.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του στρατού του Ισραήλ, «περίπου 6.000 βόμβες έχουν ριφθεί στη Λωρίδα της Γάζας, με 4.000 τόνους εκρηκτικά», από την έναρξη της ισραηλινής απάντησης στην επίθεση της Χαμάς, από την οποία σκοτώθηκαν «εκατοντάδες τρομοκράτες».

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, ο αριθμός των Παλαιστινίων που έχουν σκοτωθεί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς ανέρχεται σε 1.417, από τους οποίους 447 παιδιά και 248 γυναίκες. Επίσης, 6.268 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Την ίδια ώρα οι ισραηλινές αρχές επικαιροποίησαν χθες τον αριθμό των νεκρών σε σχεδόν 1.200, με τους τραυματίες να ξεπερνούν τους 3.000.

Ισραήλ: Η Χαμάς είναι υπεύθυνη για όλα όσα συμβαίνουν στη Γάζα

Μάλιστα, θέλοντας να απαντήσει στις αντιδράσεις που υπάρχουν για τον πλήρη αποκλεισμό που έχει επιβληθεί στη Γάζα, ο ισραηλινός στρατός προχώρησε σε ανάρτηση, στην οποία αναφέρει τους λόγους για τους οποίους, σύμφωνα με το Ισραήλ, η Χαμάς είναι η μόνη υπεύθυνη για όλα όσα συμβαίνουν στη Γάζα.

Ειδικότερα, στην ανάρτηση του στρατού του Ισραήλ αναφέρεται πως «πρέπει να μιλήσουμε για τους αμάχους στη Γάζα». Όπως επισημαίνεται στην ανάρτηση, «κάθε πτυχή της ζωής στη Γάζα υπαγορεύεται και τίθεται σε κίνδυνο από τη Χαμάς. Η Χαμάς κατηχεί παιδιά αμάχων σε στρατόπεδα εκπαίδευσης τρομοκρατών και αρπάζει περιουσίες πολιτών για να κατασκευάσει ρουκέτες, τις οποίες και εκτοξεύουν από γειτονιές αμάχων.

Η Χαμάς κρύβεται εσκεμμένα κάτω και μέσα σε σπίτια πολιτών, σχολεία και τζαμιά βεβηλώνοντας αυτούς τους χώρους και μετατρέποντάς τους σε στρατιωτικούς στόχους.

Επίσης, η Χαμάς χρησιμοποιεί αλύπητα τους αμάχους ως πιόνια για να πραγματοποιήσει τον στόχο της, που είναι να επιτεθούν σε κάθε Εβραίο στον πλανήτη Γη.

Η Χαμάς έθεσε σε κίνδυνο τους αμάχους, για τους οποίους είναι υπεύθυνη, όταν ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο εναντίον του Ισραήλ. Η γενοκτονική τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς είναι υπεύθυνη για όλα όσα συμβαίνουν στη Γάζα», συμπληρώνει ο ισραηλινός στρατός στην ανάρτησή του.

THIS is what the world needs to know about the civilians in Gaza: pic.twitter.com/b8HOsstwqC

— Israel Defense Forces (@IDF) October 12, 2023