Ιράν: Νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες από μεγάλη έκρηξη σε λιμάνι (βίντεο)

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στο λιμάνι Σαχίντ Ρατζάι της πόλης Μπαντάρ Αμπάς στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, ενώ ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται σε πολλές εκατοντάδες.

Η έκρηξη σημειώθηκε την ώρα που το Ιράν ξεκινά σήμερα έναν τρίτο γύρο συνομιλιών με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό του πρόγραμμα στο Ομάν.

Τα αίτια ωστόσο της έκρηξης παραμένουν ακόμη άγνωστα.

Η τελωνειακή αρχή του Ιράν ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η έκρηξη σημειώθηκε στην αποθήκη εμπορευματοκιβωτίων Σίνα, η οποία υπάγεται στον Οργανισμό Λιμένων και Ναυτιλίας του Ιράν.

The video below shows the massive scale of the explanation at the Shahid Rajaee Port in #Iran’s Bandar Abbas pic.twitter.com/hAYm3qmSBO — Iran's Today (@Iran) April 26, 2025

Η έκρηξη έπληξε γραφεία του λιμανιού και η έντασή της ήταν τέτοια που προκάλεσε ασθενή σεισμό που έγινε αισθητός σε κοντινές πόλεις, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim. Η έκρηξη έσπασε επίσης τα τζάμια κτιρίων σε απόσταση αρκετών χιλιομέτρων από τον τόπο του συμβάντος.

A fuel tank exploded at Shahid Rajaee Port, prompting the deployment of emergency response teams and the suspension of port activities.

Port operations have been suspended.

There is no precise information yet regarding the number of casualties or fatalities. https://t.co/HEkCFGni2B — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) April 26, 2025

Οι πυροσβεστικές ομάδες εργάζονται επί του παρόντος για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που προκλήθηκε από την έκρηξη.



A massive explosion rocked the Shahid Rajaee port in #Iran’s southern city of Bandar Abbas on Saturday. The cause of the explosion has not yet been identified. pic.twitter.com/I443SwGsZs — Iran's Today (@Iran) April 26, 2025

Η έκρηξη έγινε αισθητή και στο Μπαντάρ Αμπάς και στο νησί Κέσμ στον Περσικό Κόλπο.

