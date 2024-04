ΗΠΑ: Μεθυσμένη οδηγός πέφτει σε πάρτι γενεθλίων σκοτώνοντας δύο παιδιά (βίντεο)

Δύο παιδιά ηλικίας 8 και 5 ετών σκοτώθηκαν και άλλοι 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν μια μεθυσμένη οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό της πάνω σε ναυτικό όμιλο κατά τη διάρκεια παιδικού πάρτι γενεθλίων στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ το Σάββατο.

Το δυστύχημα συνέβη γύρω στις 3 το μεσημέρι (τοπική ώρα) όταν μια 66χρονη γυναίκα έπεσε με το όχημα της στο Swan Creek Boat Club, όπου τα παιδιά και οι γονείς τους απολάμβαναν το πάρτι γενεθλίων, είπε ο σερίφης της κομητείας Monroe Troy Goodnough.

Βίντεο δείχνει το μπλε SUV της γυναίκας να περνάει με ταχύτητα μέσα από το πάρκινγκ του κλαμπ και να χτυπά τον πίσω τοίχο του κτιρίου.

BREAKING: Drunk driver crashes into children's birthday party in Monroe County, Michigan, killing at least 2 children. 13 injured pic.twitter.com/0zTzyPGGJB

