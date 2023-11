Ινδία: 24 νεκροί από κεραυνούς μέσα σε δύο ημέρες

Συνολικά 24 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κεραυνούς και περίπου 23 τραυματίστηκαν εν μέσω των σφοδρών βροχοπτώσεων που έπληξαν τη δυτική πολιτεία Γκουτζαράτ της Ινδίας τις τελευταίες δύο ημέρες, όπως δήλωσαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι.

Η πολιτεία επλήγη από ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις την Κυριακή και τη Δευτέρα, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε σπίτια και απώλειες στη ζωικό κεφάλαιο.

#UPDATE: Lightning kills 24 strikes in #India's Gujarat.

Twenty-four people have died by lightning strikes & about 23 have been left injured in rain-related incidents in the Indian state of #Gujarat over the past two days, with rain continuing on Monday morning. pic.twitter.com/4DBkGsCWyi

