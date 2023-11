Οι 10 πιο γιορτινές χριστουγεννιάτικες πόλεις του κόσμου

Σύμφωνα με το τραγούδι, "there's no place like home for the holidays," (δεν υπάρχει καλύτερο μέρος από το σπίτι για τις διακοπές) αλλά αυτοί οι κεφάτοι προορισμοί μπορεί να σας αλλάξουν γνώμη.

Τα Χριστούγεννα είναι προ των πυλών και όλες οι πόλεις έχουν βάλει τα γιορτινά τους και είναι έτοιμες να υποδεχθούν τη μεγάλη αυτή γιορτινή μέρα. Οι υπαίθριες αγορές στήθηκαν με χιλιάδες παιχνίδια και δώρα να περιμένουν μικρούς και μεγάλους. Οι στολισμένες βιτρίνες σε κάθε γωνιά των πόλεων μάς έχουν βάλει στο εορταστικό κλίμα των ημερών.

Πολλοί επιλέγουν να περάσουν τις ημέρες των Χριστουγέννων στο σπίτι, παρέα με οικογένεια και φίλους, ενώ άλλοι σκέφτονται να κάνουν κάποιο ταξίδι στο εξωτερικό. Εάν ανήκετε στη δεύτερη κατηγορία, παρακάτω θα βρείτε δέκα πανέμορφους ευρωπαϊκούς προορισμούς για να χαρείτε στο έπακρο τις γιορτινές μέρες.

Μια χριστουγεννιάτικη πόλη σαν καμία άλλη: Βιέννη, Αυστρία

Image

Η Βιέννη δεν ντρέπεται για την αγάπη της για τα Χριστούγεννα. Οι παραδοσιακές γιορτινές αγορές φέρνουν ρομαντισμό και παλιομοδίτικη γοητεία στην πόλη. Ο αέρας είναι ζωντανός από τα δελεαστικά αρώματα ψητών κάστανων, ζαχαρωμένων φρούτων και ζεστού παντς μπαχαρικών. Κλασικές συναυλίες, βόλτες με πόνυ και καρουζέλ και άφθονα φωτισμένα χριστουγεννιάτικα δέντρα κάνουν τη Βιέννη μια μαγευτική χριστουγεννιάτικη πόλη για όλες τις ηλικίες.

Μόντρεαλ, Κεμπέκ

Image

Οι τέχνες και η ψυχαγωγία βρίσκονται στο επίκεντρο των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Μόντρεαλ. Παρακολουθήστε τη μαγεία των γιορτών στο Merry Montreal του Παλιού Μόντρεαλ. Βυθιστείτε σε μια ολοκληρωμένη αγορά και αμέτρητες δωρεάν γιορτές. Περάστε και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο πάρτι!

Λονδίνο, Αγγλία

Image

Η πρωτεύουσα σφύζει από γιορτινή διάθεση. Εκθαμβωτικά χριστουγεννιάτικα φώτα φωτίζουν το Mayfair (επάνω), το Covent Garden και την Carnaby Street. Οι λάτρεις του πατινάζ μπορούν να κάνουν μια εποχιακή βόλτα στα γραφικά παγοδρόμια στο Somerset House, το Hyde Park, το Canary Wharf και τον Πύργο του Λονδίνου. Αγαπάτε τη μουσική των διακοπών; Το St. Martin-in-the-Fields φιλοξενεί μια εμπνευσμένη σειρά από χριστουγεννιάτικες συναυλίες, ενώ το πιο διάσημο χριστουγεννιάτικο δέντρο του Λονδίνου φιλοξενείται σε κοντινή απόσταση στην πλατεία Trafalgar.

Ροβανιέμι, Φινλανδία

Image

Για παραμυθένια Χριστούγεννα, το Ροβανιέμι στη Φινλανδία είναι δυσεύρετο. Η κύρια πόλη της Λαπωνίας μετατρέπεται σε μια χειμερινή χώρα θαυμάτων. Σκεπασμένη με τραγανό, λευκό χιόνι και φωτισμένη από το εντυπωσιακό βόρειο σέλας που λάμπει πάνω από το κεφάλι, αυτό το μαγικό μέρος φιλοξενεί τον ίδιο τον Άγιο Βασίλη, τον Άγιο Βασίλη. Βρισκόμενο στον Αρκτικό Κύκλο, το χωριό του Άγιου Βασίλη καλωσορίζει επισκέπτες όλων των ηλικιών. Γνωρίστε τους ταράνδους, τα χάσκι και τα ξωτικά του Αϊ-Βασίλη για αναμνήσεις διακοπών που θα κρατήσουν μια ζωή.

Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

Image

Αν σας αρέσουν οι τολμηρές και υπερβολικές χριστουγεννιάτικες γιορτές, κάντε τη Νέα Υόρκη τον προορισμό των διακοπών σας. Το Μανχάταν φαίνεται ακόμη πιο υπέροχο την περίοδο των Χριστουγέννων. Το εμβληματικό χριστουγεννιάτικο δέντρο του Rockefeller Center και το υπαίθριο παγοδρόμιο διεκδικούν την προσοχή με τις όμορφες βιτρίνες των καταστημάτων Macy's και Saks 5th Avenue. Εξερευνήστε τις γιορτινές αγορές στο Grand Central Terminal, το Bryant Park και το Columbus Circle.

Πράγα, Δημοκρατία της Τσεχίας

Image

Η εκπληκτική γοτθική αρχιτεκτονική της Πράγας προσφέρει ένα δραματικό σκηνικό για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις της. Στους πρόποδες της εκκλησίας της Παναγίας Τυν, η χριστουγεννιάτικη αγορά της Παλιάς Πόλης πουλάει τσεχικά δώρα, είδη για το γέμισμα των καλτσών και λιχουδιές στους χιλιάδες αγοραστές που την επισκέπτονται κάθε Δεκέμβριο. Οι τραγουδιστές των κάλαντων ερμηνεύουν αγαπημένα εποχιακά τραγούδια, ενώ ένα εντυπωσιακά ψηλό και περίτεχνα διακοσμημένο χριστουγεννιάτικο δέντρο ενισχύει τη χαρούμενη ατμόσφαιρα.

Στουτγάρδη, Γερμανία

Image

Μια επίσκεψη στο χριστουγεννιάτικο φεστιβάλ της Στουτγάρδης είναι σαν να πηγαίνετε πίσω στο χρόνο. Τα μεσαιωνικά Παλαιά Ανάκτορα, η ζωντανή χριστουγεννιάτικη αγορά και ο εκπληκτικός φωτισμός δημιουργούν έναν εποχιακό παράδεισο. Κάντε πατινάζ στο υπαίθριο παγοδρόμιο, γευτείτε λουκάνικα σχάρας και απολαύστε την παραμυθένια ατμόσφαιρα στην καρδιά της πόλης. Καθημερινά ακούγονται συναυλίες από την αναγεννησιακή αυλή του Παλαιού Παλατιού, προς τέρψη των επισκεπτών των διακοπών

Αμβέρσα, Βέλγιο

Image

Τα ιστορικά κτίρια και ο εντυπωσιακός εορταστικός διάκοσμος καθιστούν την Αμβέρσα έναν από τους πιο δημοφιλείς χριστουγεννιάτικους προορισμούς της Ευρώπης. Το κέντρο της πόλης σφύζει από το πνεύμα των ημερών χάρη στη ζωντανή χριστουγεννιάτικη αγορά, το παγοδρόμιο μήκους 200 μέτρων και τις εορταστικές βραδινές συναυλίες. Δοκιμάστε ζεστό κρασί και βελγικές λιχουδιές καθώς παρακολουθείτε τα καμώματα των πολύ αγαπημένων διασκεδαστών του δρόμου.

Εδιμβούργο, Σκωτία

Image

Η Σκωτία ξέρει πώς να διοργανώνει ένα γιορτινό πάρτι. Με έξι εβδομάδες εορτασμών από την Ημέρα του Αγίου Ανδρέα μέχρι το Hogmanay (Πρωτοχρονιά), το Εδιμβούργο ξεχειλίζει από εποχιακό ενθουσιασμό. Κάντε μια βόλτα στη χριστουγεννιάτικη αγορά στο δραματικό της σκηνικό κάτω από το Κάστρο του Εδιμβούργου. Δείτε από ψηλά τον εορταστικό διάκοσμο και την καρναβαλική ατμόσφαιρα στη μεγάλη ρόδα αυτής της χριστουγεννιάτικης πόλης ή απολαύστε τους πολλούς όμορφα φωτισμένους δρόμους και τα καταστήματα στο κέντρο της πόλης.

Quebec City, Κεμπέκ

Image

Όταν τα στενά δρομάκια της Παλιάς Πόλης του Κεμπέκ καλύπτονται από μια σκόνη χιονιού, είναι σαν να έχετε περιπλανηθεί σε μια χριστουγεννιάτικη κάρτα που ζωντανεύει. Απολαύστε τη ζεστή φιλοξενία αυτής της γοητευτικής χριστουγεννιάτικης πόλης με εορταστικές υπαίθριες συναυλίες, γιορτινές αγορές και το εξωφρενικό QuébecAdabra: ένα βραδινό φεστιβάλ μουσικής, κινούμενων σχεδίων και αρχιτεκτονικών προβολών.

