Ιαπωνία: Στις φλόγες αεροπλάνο στο αεροδρόμιο Χανέντα στο Τόκιο (βίντεο)

Αεροσκάφος της Japan Airlines τυλίχτηκε στις φλόγες σήμερα στο αεροδρόμιο Χανέντα του Τόκιο αφού φαίνεται πως συγκρούστηκε με αεροσκάφος της ακτοφυλακής και η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ότι και οι 379 επιβαίνοντες σε αυτό απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

Στο αεροσκάφος της ακτοφυλακής επέβαιναν έξι άτομα. Ο κυβερνήτης του κατάφερε να το εγκαταλείψει, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή ενώ οι άλλοι πέντε, που αρχικά φέρονταν ως αγνοούμενοι, εντοπίστηκαν νεκροί.

A Japan Airlines plane with almost 400 passengers and crew onboard caught fire on landing at Haneda airport in Tokyo after it collided with another aircraft https://t.co/g8aZoKW4H9 pic.twitter.com/tmw8oZQ9rt

