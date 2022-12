Γερμανία: 25 συλλήψεις ακροδεξιών – Κατηγορούνται ότι σχεδίαζαν επίθεση στο κοινοβούλιο

Επιδρομές και συλλήψεις

Οι επιδρομές της αστυνομίας πραγματοποιήθηκαν σε 11 ομοσπονδιακά γερμανικά κρατίδια και συνελήφθησαν 25 άτομα που ανήκαν στην οργάνωση «Πολίτες του Ράιχ» (Reichsbürger).

Είναι ύποπτα ότι «προέβησαν σε συγκεκριμένες προετοιμασίες για να διεισδύσουν βίαια μέσα στη γερμανική Μπούντεσταγκ με μια μικρή ένοπλη ομάδα», αναφέρουν σε ανακοινωσή τους οι εισαγγελείς.

A large-scale police special operation to suppress right-wing extremist activities takes place in #Germany.

It is reported that members of the far-right Reichsbürger movement were planning a coup d'état. 25 people have already been arrested, reports Die Zeit. pic.twitter.com/Z04wA3Wnra

