Έλον Μασκ: Φεύγει «απογοητευμένος» από την κυβέρνηση Τραμπ - Η πρώτη δημόσια ρήξη τους (βίντεο)

Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ, που για πρώτη φορά πριν από λίγες ημέρες επέκρινε τον σύμμαχό του, τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε χθες, Τετάρτη, ότι ολοκλήρωσε την αποστολή του μείωσης των ομοσπονδιακών δαπανών έπειτα από τέσσερις μήνες πειραματισμών.

«Καθώς η προγραμματισμένη περίοδος κατά την οποία εργάστηκα ως ειδικός κυβερνητικός υπάλληλος φτάνει στο τέλος της, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Τραμπ που μου έδωσε την ευκαιρία να μειώσω τις ανώφελες δαπάνες», έγραψε χθες ο Μασκ στο Χ.

«Η αποστολή ‘DOGE’ (σ.σ. η επιτροπή κυβερνητικής αποτελεσματικότητας) θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο στο μέλλον για να γίνει τρόπος ζωής στην κυβέρνηση», πρόσθεσε ο επικεφαλής της Tesla και της SpaceX.

Ωστόσο σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS, απόσπασμα της οποίας μεταδόθηκε την Τρίτη το βράδυ, ο Μασκ υιοθέτησε διαφορετικό τόνο, πιο επιθετικό.

«Απογοητεύτηκα βλέποντας αυτό το νομοσχέδιο των μαζικών δαπανών το οποίο, ειλικρινά, θα αυξήσει το δημοσιονομικό έλλειμμα και δεν θα το μειώσει και το οποίο υπονομεύει το έργο που κάνει η ομάδα DOGE», σχολίασε αναφερόμενος στο νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό που προωθεί ο Τραμπ.

Elon Musk in new CBS interview: I think a bill can be big or beautiful, but I don't know if it can be both.

“I was, like, disappointed to see the massive spending bill, frankly, which increases the budget deficit, not just decreases it and undermines the work that the DOGE team… pic.twitter.com/XHS9InZJU7

