Economist: «Η ανικανότητα της Δύσης να σταματήσει τον πόλεμο στη Γάζα κάνει ισχυρότερο τον Ερντογάν»

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει επενδύσει όλη του την πολιτική ατζέντα στην υπεράσπιση της Χαμάς και την Γάζα, κατηγορώντας την Ευρώπη για υποκρισία χτίζοντας το δικό του αφήγημα στην Τουρκία.

«Τίποτα δεν φτιάχνει τη μέρα του Ερντογάν όσο η ευκαιρία να διεκδικήσει το ηθικό πλεονέκτημα, να αναδειχθεί σε ηγέτη του μουσουλμανικού κόσμου και να τα βάλει με τη Δύση», γράφει σε μια τελευταία ανάλυση ο Economist.

Nothing makes Recep Tayyip Erdogan’s day like a chance to claim the moral high ground, cast himself as leader to the Muslim world, and stick it to the West. For nearly three months the war in Gaza has allowed Turkey’s president to do just that https://t.co/ycYkroXkct 👇

