Βατικανό: Έρευνα για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης από Γάλλο καρδινάλιο

Το Βατικανό γνωστοποίησε τη διεξαγωγή έρευνας για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης το 1987. Στο επίκεντρο της έρευνας της Αγίας Έδρας ένας Γάλλος καρδινάλιος.

Όπως ανακοινώθηκε από το Βατικανό άρχισε προκαταρκτική έρευνα για σεξουαλική κακοποίηση από τον Γάλλο καρδινάλιο Ζαν Πιέρ Ρικάρ κατά μίας 14χρονης που σήμερα είναι 49 ετών.

«Μετά τα στοιχεία που ήρθαν στο φως τις τελευταίες ημέρες και μετά τη δήλωση του καρδιναλίου Ζαν Πιέρ Ρικάρ, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εξέταση του τί συνέβη, αποφασίστηκε να αρχίσει μια investigatio previa (προκαταρκτική έρευνα)», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο διευθυντής της υπηρεσίας Τύπου της Αγίας Έδρας, Ματέο Μπρούνι.

«Βρισκόμαστε στη διαδικασία αξιολόγησης του καταλληλότερου προσώπου για να ηγηθεί της έρευνας, με την αυτονομία, την αμεροληψία και την εμπειρία που είναι απαραίτητες, λαμβάνοντας υπόψη επίσης το γεγονός ότι οι γαλλικές δικαστικές αρχές άνοιξαν έναν φάκελο για την υπόθεση αυτή», πρόσθεσε.

Βατικανό: Ομολογία σοκ

Στις 8 Νοεμβρίου, η εισαγγελία της Μασσαλίας ανακοίνωσε την έναρξη προκαταρκτικής έρευνας μετά τις ομολογίες του πρώην αρχιεπισκόπου του Μπορντό, που έχει αποσυρθεί από το 2019 στην περιοχή Αλπ ντε Οτ Προβάνς, στην νοτιοανατολική Γαλλία, οι οποίες προκάλεσαν έναν νέο «σεισμό» στην Εκκλησία.

«Πριν από 35 χρόνια, όταν ήμουν ιερέας, συμπεριφέρθηκα με επιλήψιμο τρόπο σε ένα 14χρονο κορίτσι. Η συμπεριφορά μου προκάλεσε στο πρόσωπο αυτό σοβαρές και μόνιμες επιπτώσεις», έγραψε ο καρδινάλιος, που σήμερα είναι 78 ετών, χωρίς να δώσει περισσότερα στοιχεία για τα γεγονότα για τα οποία κατηγορεί τον εαυτό του και διαδραματίστηκαν την εποχή που υπηρετούσε στη Μασσαλία.

