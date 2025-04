Βανκούβερ: Έντεκα οι νεκροί από την επίθεση με αυτοκίνητο - Κατηγορίες στο δράστη για φόνους

Τριαντάχρονος είναι ο δράστης της επίθεσης στο Βανκούβερ, που έπεσε με αυτοκίνητο σε πλήθος που άφησε πίσω της 11 νεκρούς.

Ο δράστης άκουσε να του απαγγέλλονται χθες, Κυριακή, κατηγορίες για οκτώ φόνους, μετά την επίθεση που διέπραξε μετατρέποντας αυτοκίνητο σε όπλο στο Βανκούβερ, σκοτώνοντας 11 ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες άλλους, εν μέσω φεστιβάλ της κοινότητας των μεταναστών από τις Φιλιππίνες στην καναδική μεγαλούπολη.

This is the kid from Philippines who conducted the deadly ramming attack at a Filipino cultural festival at #Vancouver. The Canadian authorities say he is JUUUUST mentally ill. pic.twitter.com/faosT1MF9N

— Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) April 27, 2025