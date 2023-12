Αυστραλία: Πέθανε η φάλαινα που κολυμπούσε σε ακτή μαζί με ανθρώπους (βίντεο)

Πέθανε τελικά η μεγάλη φάλαινα που είχε βρεθεί να κολυμπάει ανάμεσα σε Αυστραλούς παραθεριστές σε παραλία του Περθ , παρά τις προσπάθειες των ειδικών να την οδηγήσουν και πάλι στα βαθιά νερά.

Πολλοί κολυμβητές φαίνονταν στα βίντεο, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν κατά κόρον, να πλησιάζουν τη φάλαινα στην παραλία κοντά στο Περθ της Δυτικής Αυστραλίας. Στα πλάνα φαίνεται η φάλαινα να παρεκκλίνει σε ρηχά νερά και να τραβά την προσοχή των λουομένων που εκείνη τη στιγμή βρίσκονται στη θάλασσα. Το μεγάλο θηλαστικό ήταν τραυματισμένο και σε κακή κατάσταση. Οι υπεύθυνοι για την άγρια φύση έκαναν απέλπιδες προσπάθειες να οδηγήσουν την ηλικιωμένη φάλαινα, η οποία συν τοις άλλοις ήταν και σοβαρά καμένη από τον ήλιο, πίσω σε βαθύτερα νερά, αλλά τελικά δεν τα κατάφεραν.

WATCH: Massive whale emerged close to the shore in Australia, with swimmers approaching and touching itpic.twitter.com/QLUIH75Y7j

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 11, 2023