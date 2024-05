Αλλεπάλληλοι σεισμοί στην Ιταλία: Ξεπέρασαν τους 160 -Δεκατρία κτήρια εκκενώθηκαν, κλειστά σχολεία

Δεκατρία κτήρια εκκενώθηκαν στο Ποτσουόλι της Κάτω Ιταλίας, μετά τις συνεχείς σεισμικές δονήσεις που καταγράφηκαν από χθες, Δευτέρα, το απόγευμα στα Φλεγραία Πεδία.

Βγήκαν στους δρόμους οι κάτοικοι της Κάτω Ιταλίας

Οι δονήσεις, μέσα σε δώδεκα ώρες, ξεπέρασαν τις 160, με ισχυρότερη εκείνη που σημειώθηκε στις 8:10 το βράδυ, τοπική ώρα, μεγέθους 4,4 βαθμών. Για προληπτικούς λόγους, τα σχολεία όλης αυτής της περιοχής έξω από την Νάπολη παρέμειναν κλειστά.

Earthquake swarm at Campi Flegrei volcano, Italy.

136 earthquakes today.

Image below shows location of 2756 earthquakes this year.https://t.co/4yjpFslIpD#volcano #Italy pic.twitter.com/gZjipEYfIg

— Dr John Seach (@johnseach) May 21, 2024