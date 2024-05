Ιράν: Φόρος τιμής στον πρόεδρο Εμπραχίμ Ραϊσί - Δείτε live εικόνα

Οι Ιρανοί αποτίουν σήμερα φόρο τιμής στον πρόεδρο Εμπραχίμ Ραϊσί, η κηδεία του οποίου ξεκίνησε στην Ταμπρίζ, πρωτεύουσα της επαρχίας του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν όπου σκοτώθηκε την Κυριακή κατά τη συντριβή του ελικοπτέρου στο οποίο επέβαινε.

Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί σε κεντρική πλατεία στην Ταμπρίζ για να συμμετέχει στην τελετή της κηδείας.

Δείτε live εικόνα από την Ταμπρίζ:

Iranians mourn martyrdom of President Raeisi, his foreign minister, others in helicopter crash#PeoplesPresident https://t.co/WrIxJBhKm4

— Press TV 🔻 (@PressTV) May 21, 2024