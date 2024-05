Ερντογάν για Eurovision: «Δεν βρίσκεις ένα φυσιολογικό άτομο εκεί – Πήραμε τη σωστή απόφαση»

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατηγόρησε τη Δευτέρα τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision για προώθηση της «εξουδετέρωσης των φύλων» και απειλή κατά της παραδοσιακής οικογένειας.

Σύμφωνα με το Associated Press, ο Ερντογάν, σε ομιλία του μετά από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, αποκάλεσε τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό «δούρειους ίππους της κοινωνικής διαφθοράς» και υπεραμύνθηκε της απόφασης της κυβέρνησής του να κρατήσει την Τουρκία εκτός Eurovision από το 2012.

Οι δηλώσεις του Ερντογάν φάνηκαν να στοχεύουν τον Ελβετό τραγουδιστή Nemo, ο οποίος κέρδισε τον 68ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision με το τραγούδι «The Code», σύμφωνα με το Associated Press.

«Σε τέτοιες εκδηλώσεις, έχει γίνει αδύνατο να συναντήσεις ένα φυσιολογικό άτομο», δήλωσε ο Ερντογάν. «Καταλαβαίνουμε πως πήραμε τη σωστή απόφαση κρατώντας την Τουρκία εκτός αυτού του επαίσχυντου διαγωνισμού τα τελευταία 12 χρόνια», πρόσθεσε.

Ο Ερντογάν κατήγγειλε επίσης τη Δευτέρα τη σοβαρή μείωση των γεννήσεων στην Τουρκία, χαρακτηρίζοντάς την ως «υπαρξιακή απειλή» και «καταστροφή» για τη χώρα. Την περασμένη εβδομάδα, το κρατικό στατιστικό ινστιτούτο της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι το ποσοστό γεννήσεων στη χώρα το 2023 είχε μειωθεί κατά μέσο όρο σε 1,51 παιδιά ανά γυναίκα. Ο Τούρκος πρόεδρος καλεί εδώ και καιρό τις οικογένειες να έχουν τουλάχιστον τρία παιδιά.

People were asking why Turkey doesn’t attend Eurovision anymore. Here is your response

Erdogan: “The strange characters presented as role models to young people at Eurovision are the Trojan horses of social corruption.

It has become impossible to come across a normal person at… pic.twitter.com/lqrrgMwrYt

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) May 20, 2024