Ιράν: Νεκρός ο πρόεδρος της χώρας, ανακοίνωσε η κρατική τηλεόραση

Τον θάνατο του προέδρου του Ιράν, Εμπραχίμ Ραϊσί και του υπουργού Εξωτερικών της χώρας, Χουσέιν Αμιραμπντολαχιάν, ανακοίνωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας λίγη ώρα μετά τον εντοπισμό των συντριμμιών του ελικοπτέρου στο οποίο επέβαιναν και το οποίο συνετρίβη το απόγευμα της Κυριακής υπό πολύ κακές καιρικές συνθήκες.

«Ο Αγιατολάχ μαρτύρησε» έγραψε σε ανάρτησή του το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

«Ο πρόεδρος Ραΐσι, ο υπουργός Εξωτερικών και όλοι οι επιβάτες του ελικοπτέρου σκοτώθηκαν στη συντριβή», δήλωσε χαρακτηριστικά στο Reuters ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος.

Δείτε βίντεο από την ανάσυρση των σορών

The footage shows the transfer of the bodies of the martyrs by the Iranian Red Crescent Society (IRCS) and army rangers pic.twitter.com/oJtEiEc0U6

Την είδηση μετέδωσε και τo ιρανικό πρακτορείο Mehr αναφέροντας ότι όλοι οι επιβαίνοντες στο ελικόπτερο «έγιναν μάρτυρες».

Image of a moving person has reportedly been seen by Rescuers in the Forest near the Crash Site of Iranian President Ebrahim Raisi's Helicopter crash; however, it is Unknown if it is one of the Passenger or another Rescuer.

Below are images from the helicopter crash pic.twitter.com/vGgAHkmc35

— ELKANA JACOB 🇰🇪 (@ElkanaJacobKE) May 20, 2024