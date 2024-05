Ιράν: Εντοπίστηκε το ελικόπτερο του Προέδρου Ραΐσι – «Κανένα σημάδι ζωής»

Βρέθηκαν τα συντρίμμια του ελικοπτέρου στο οποίο επέβαινε ο πρόεδρος του Ιράν Εμπραχίμ Ραΐσι. Η επιβεβαίωση έρχεται από την Ερυθρά Ημισέληνο, καθώς αναφέρει ότι οι ομάδες διάσωσης εντόπισαν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε ο Ραΐσι και η κατάσταση δεν είναι καλή. Η Ερυθρά Ημισέληνος δεν έχει δώσει ακόμα πληροφορίες για το αν υπάρχουν διασωθέντες ή όχι.

«Το ελικόπτερο του προέδρου εντοπίστηκε. Ομάδα έρευνας και διάσωσης πλησιάζουν τον τόπο της συντριβής (…) η κατάσταση δεν είναι καλή», τόνισε ο επικεφαλής της ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου Πιρχουσέιν Κουλιβάντ.

Ο επικεφαλής της ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου επιβεβαίωσε στη συνέχεια μιλώντας στην ιρανική κρατική τηλεόραση ότι δεν εντοπίστηκε καμιά ένδειξη ζωής στον τόπο όπου συνετρίβη χθες Κυριακή, εν μέσω πυκνής ομίχλης σε ορεινή περιοχή, ελικόπτερο Bell 212 που μετέφερε τον Ραϊσί, τον υπουργό Εξωτερικών Χουσέιν Αμιραμπντολαχιάν και άλλους αξιωματούχους.

Αξιωματούχος είχε δηλώσει στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ότι δυστυχώς φαίνεται πως όλοι οι επιβαίνοντες είναι νεκροί, προσθέτοντας ότι το ελικόπτερο κάηκε ολοσχερώς.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας τουρκικό τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένα εναέριο όχημα τύπου Akıncı εντόπισε «πηγή θερμότητας που υπάρχουν υποψίες πως είναι τα συντρίμμια ελικοπτέρου που μετέφερε τον Ιρανό πρόεδρο (Εμπραχίμ) Ραϊσί» και «οι συντεταγμένες κοινοποιήθηκαν στις ιρανικές αρχές», ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu μέσω X, μεταφορτώνοντας βίντεο θερμικής κάμερας.

Akinci UAV identifies source of heat suspected to be wreckage of helicopter carrying Iranian President Raisi and shares its coordinates with Iranian authorities pic.twitter.com/0tZtMc5oaP

— Anadolu English (@anadoluagency) May 20, 2024