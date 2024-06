Εξαφάνιση Μάικλ Μόσλι στη Σύμη: Νέο βίντεο τον δείχνει να περπατά μόνος στο νησί

Ο Μόσλι εξαφανίστηκε την Τετάρτη 5 Ιουνίου. Τελευταία φορά εθεάθη να φεύγει από την παραλία του Αγίου Νικολάου για μια βόλτα προς το κέντρο του νησιού, όπου έκανε διακοπές με τη σύζυγό του, Κλερ.

Οι έρευνες για τον Mosley συνεχίζονται ακόμη, με τους διασώστες να επικεντρώνουν πλέον τις προσπάθειές τους σε μια επικίνδυνη ορεινή περιοχή.

Κλερ Μπέιλι Μόσλι: Δεν χάνουμε τις ελπίδες μας

Για πρώτη φορά, από όταν έγινε γνωστή η εξαφάνιση του Μάικλ Μόσλι, η σύζυγός του Κλερ, δημοσιοποίησε μία δήλωσή της για το γεγονός: «Δεν θα χάσουμε τις ελπίδες μας», δήλωσε η Δρ Κλερ Μπέιλι Μόσλι τονίζοντας πως οι μέρες από την εξαφάνισή του είναι «οι μεγαλύτερες και πιο αφόρητες».

Surveillance footage shows some of the last known movements of British television personality, Dr. Michael Mosley, who is currently missing on the Greek island of Symi.

Mosley vanished on Wednesday, June 5th. He was last seen leaving Saint Nikolas Beach for a solo walk towards… pic.twitter.com/9BhQoA529c

