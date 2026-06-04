Τα ζώδια της Πέμπτης

Κριός



Κριέ μου, κάποια σκηνικά στο σπίτι φαίνεται πως σε επηρεάζουν αρκετά ψυχολογικά και συναισθηματικά και ζορίζεσαι να δεις καθαρά το πώς έχουν όντως τα πράγματα. Καλό είναι να αποφύγεις συζητήσεις σήμερα, αλλά και να είσαι προσεκτικός – όσο μπορείς και το θυμηθείς – το επόμενο διάστημα, γιατί είναι εύκολο να υπάρξουν παρεξηγήσεις και παρερμηνείες σε λεγόμενα και αυτό δε θα πάει καλά. Ιδίως με οικεία σου άτομα. Από το μεσημέρι και μετά ίσως θελήσεις να βρεθείς με φίλους να χαλαρώσεις και να ηρεμήσεις, όμως κι εκεί νιώθεις άβολα και μπορεί να υπάρξουν έντονες συζητήσεις που θα σε τσιτώσουν.

Ταύρος



Ταύρε μου, σήμερα υπάρχει μια περίεργη αίσθηση πως τα υπονοούμενα που πετάγονται είναι για σένα και αυτό σε κάνει να τα παίρνεις ίσως πιο προσωπικά από ό,τι θα χρειαζόταν. Μπαίνεις στη διαδικασία να προσπαθήσεις να διαβάσεις συμπεριφορές, όμως επηρεάζεσαι από την κατάσταση και ίσως το ψάρεμα που κάνεις δεν πάει και τόσο καλά. Είναι σημαντικό να αποφύγεις να συμμετάσχεις σε τέτοιες συζητήσεις, γιατί μπορεί να μπερδευτείς χειρότερα και αν φουντώσουν ακόμα περισσότερο τα σενάρια που κάνεις. Από το μεσημέρι και μετά επικεντρώνεσαι στη δουλειά και ασχολείσαι με κομμάτια που σε αγχώνουν. Αν κάτι δε σου βγαίνει, προχώρα παρακάτω και μην επιμένεις να το λύσεις.

Δίδυμοι



Σήμερα, Δίδυμέ μου, οικονομικά θέματα φαίνεται να σε αγχώνουν αρκετά και αυτό γιατί πρέπει να δώσεις βάση σε ψιλά γράμματα. Από το πρωί υπάρχει μια περίεργη βαβούρα στο κεφάλι σου και νιώθεις πως κάπου θέλεις να ξεφύγεις από όλο αυτό, για να χαλαρώσεις και να ασχοληθείς με κάτι πιο ανάλαφρο. Ίσως κάποιες συμπεριφορές που δεχτείς να νιώθεις πως σε θίγουν με κάποιο τρόπο, απλά ο τρόπος που θα το εκφράσεις χρειάζεται να είναι αρκετά συγκεκριμένος. Τα έξοδα είναι αρκετά και χρειάζεται να είσαι προσεκτικός, γιατί μπορεί να ξεφύγεις αρκετά. Από το μεσημέρι θέλεις να ασχοληθείς με κάτι πιο ενδιαφέρον για τα γούστα σου. Μπορεί να υπάρξουν συζητήσεις που θα σε τσιτώσουν και θα σε πεισμώσουν να αποδείξεις πως έχεις δίκιο σε όσα λες.

Καρκίνος



Καρκίνε μου, είναι πολλά αυτά που έχεις στο μυαλό σου και οι υποχρεώσεις σε συνδυασμό με την πίεση και την κούραση που υπάρχει αυτό το διάστημα σε κάνει κάπως υπερβολικό σε αντιδράσεις, αλλά και πιθανότατα σε παράπονα που κάνεις. Το όραμα που έχεις κατά νου είναι αρκετά συγκεκριμένο και ίσως μια διέξοδος για να εκφραστείς μέσα από την πραγματοποίησή σου, όμως κάπου χάνεις το στόχο και παρασύρεσαι από συναισθηματικές εντάσεις και παρανοήσεις. Οι αντιδράσεις σου είναι υπερβολικές και η αίσθηση πως έχεις δίκιο σε κάνει απόλυτο, ειδικά απέναντι σε άτομα που συνεργάζεσαι. Από το μεσημέρι και μετά παίρνεις αποστάσεις, όμως το μυαλό σου δε χαλαρώνει και η καχυποψία σε κάνει να κολλάς.

Λέων



Λέοντά μου, υπάρχει ένα περίεργο παρασκήνιο που το μαθαίνεις έμμεσα, με πολλές σάλτσες όμως. Είναι σημαντικό να προσέξεις τις αντιδράσεις, αλλά και τις συζητήσεις που θα επιλέξεις να ανοίξεις ή να συμμετάσχεις, γιατί δεν ξέρεις ολόκληρο το σκηνικό και μπορεί να βρεθείς εκτεθειμένος. Η υπερβολή που υπάρχει στην ατμόσφαιρα σε κάνει παρορμητικό και αρκετά απόλυτο, καθώς νιώθεις πως προσπαθούν να «χτυπήσουν» την εικόνα σου. Από το μεσημέρι και μετά επικεντρώνεσαι στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, ψάχνοντας ίσως να δεις ποιος μπορεί να συμμετείχε έμμεσα σε όλο αυτό. Το μυαλό σου κολλάει και τα σενάρια που κάνεις κάπου ξεφεύγουν. Γίνεσαι καχύποπτος με πολλούς και αυτό επηρεάζει την κρίση σου.

Παρθένος



Σήμερα, Παρθένε μου, υπάρχει από τη μία μια πιο δημιουργική διάθεση και σκέψη, μέσα από την οποία μπορείς να εκφράσεις ένα πιο βαθύ κι έντονο συναίσθημα που έχεις και δεν αφήνεις εύκολα να βγει προς τα έξω. Από την άλλη, έχεις και κάποια παράπονα με φίλους που εύκολα μπορεί να σε κάνουν να τα πεις έξω από τα δόντια, με έναν ίσως πιο δραματικό τρόπο. Υπάρχει μια υπερβολή στο πώς εκφράζεσαι και δε σε νοιάζει ιδιαίτερα, αρκεί να ακουστείς. Από το μεσημέρι και μετά εστιάζεις σε κομμάτια δουλειάς. Εκεί θέλω να είσαι λίγο προσεκτικός στο πώς συνδέεις στο μυαλό σου σενάρια, αλλά και το πόσο εύκολα θα κολλήσεις σε λεπτομέρειες.

Ζυγός



Ζυγέ μου, σήμερα και για το επόμενο διάστημα είναι σημαντικό να είσαι προσεκτικός στο κομμάτι της δουλειάς, αλλά και τα άτομα με τα οποία επιλέγεις να συνεργαστείς. Είναι αρκετοί αυτοί που θα προσπαθήσουν να σε πείσουν να μπεις στην ομάδα τους, όμως έχουν άλλους σκοπούς και παίζει πολύ το να βγάλεις μόνος σου το φίδι από την τρύπα στο τέλος. Επίσης, αν είσαι σε φάση διαπραγματεύσεων δες αν είναι ξεκάθαρα αυτά που σου υπόσχονται. Η κούραση είναι αρκετή και μπορεί να υπάρξουν παράπονα. Ο τρόπος που τα εκφράζεις είναι υπερβολικός και θέλει προσοχή, γιατί μπορεί να εκτεθείς. Από το μεσημέρι και μετά τα θέλω σου μπαίνουν σε πρώτο πλάνο, όμως κολλάς σε όσα προηγήθηκαν.

Σκορπιός



Σκορπιέ μου, κάποια πράγματα σήμερα σου φαίνονται αρκετά παράλογα κι έχεις την αίσθηση πως δε μπορείς να συνεννοηθείς εύκολα. Υπάρχει μια θολούρα και ένα μπέρδεμα που δε σε αφήνει να ακούσεις ουσιαστικά το τι έχουν να σου πουν οι άλλοι, αλλά και να δεις εναλλακτικές πάνω στη δουλειά, χάνοντας έτσι χρόνο. Αυτό επηρεάζει αρκετά τον τρόπο που επικοινωνείς και κάπου γίνεσαι υπερβολικός και απόλυτος σε αρκετές από τις απόψεις που εκφράζεις. Από το μεσημέρι και μετά παίρνεις λίγο χρόνο για σένα, και πάλι όμως φαίνεται πως μεταφράζεις αλλιώς τα πράγματα και πεισμώνεις. Καλό είναι να αποφύγεις αντιπαραθέσεις και να κινηθείς πιο μεθοδευμένα.

Τοξότης



Σήμερα, Τοξότη μου, είναι κάπως περίεργος ο τρόπος που εκφράζεις τα θέλω σου, αλλά και η έμφαση που δίνεις σε ανασφάλειες που έρχονται στην επιφάνεια. Δεν υπάρχουν σημάδια για να αναπτυχθούν, ο τρόπος που σκέφτεσαι και μεταφράζεις κάποια πράγματα τα εκλογικεύει και αυτό δημιουργεί ζητήματα στην επικοινωνία. Είναι σημαντικό να εκφράζεις τις ιδέες σου, χωρίς όμως να πιέζεις τους άλλους να τις αποδεχτούν. Στα οικονομικά είναι σημαντικό να διαχειριστείς σωστά τα όσα έχεις και να αποφύγεις έξοδα. Από το μεσημέρι και μετά, αντιλαμβάνεσαι καλύτερα τα πράγματα, όμως επιμένεις στο να ψάχνεις το πίσω κείμενο, σε βαθμό εμμονής σε ορισμένα σημεία.

Αιγόκερως



Αιγόκερέ μου, σήμερα τα πράγματα χρειάζονται λίγη προσοχή. Η συνεννόηση με τους απέναντι δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα, μιας κι εσύ έχεις άλλα στο μυαλό σου και δεν ακούς το τι σου λένε. Παράλληλα, ο τρόπος που εκφράζεις κάποια πράγματα είναι ίσως γενικός, καθώς θεωρείς αρκετά από αυτά αυτονόητα και αυτό δημιουργεί παρανοήσεις. Είναι σημαντικό να αποφύγεις έντονες και υπερβολικές αντιδράσεις σε όσους σου πουν πως δεν αντιλαμβάνονται το τι τους λες. Από το μεσημεράκι και μετά βρίσκεις λίγο άκρη, αν και επιμένεις σε παρόμοια μοτίβα και τρως κολλήματα. Όχι δεν το κάνουν επίτηδες, ούτε θέλουν να σε εκθέσουν με κάποιο τρόπο.

Υδροχόος



Υδροχόε μου, στο κομμάτι της δουλειάς είναι σημαντικό από σήμερα και για το επόμενο διάστημα να είσαι αρκετά συγκεκριμένος, αλλά και συγκεντρωμένος σε αυτά που έχεις να κάνεις ή μπορεί να σου ανατεθούν στην πορεία. ναι, είναι αρκετά αυτά που σε απασχολούν και τρέχεις, όμως λάθος συνεννοήσεις μπορεί να δημιουργήσουν σφάλματα και καθυστερήσεις, από τις οποίες θα επιβαρυνθείς εσύ. Η μέρα έχει μια υπερβολή στην ατμόσφαιρα και η γκρίνια σου από την κούραση ίσως να είναι αρκετή. Από το μεσημεράκι και μετά νιώθεις πιο έτοιμος να δράσεις, αν και κολλάς σε λεπτομέρειες που αφορούν τη δουλειά.

Ιχθύς



Σήμερα, Ιχθύ μου, σε θέλω προσεκτικό στα οικονομικά σου. Ιδίως αν είσαι σε φάση που κάνεις συζητήσεις για κάποια δουλειά, επικεντρώσου σε λεπτομέρειες και μην εξιδανικεύεις συνθήκες που σου πλασάρουν για να σε πείσουν. Επίσης, είναι σημαντικό να εκφραστείς όσο πιο δημιουργικά μπορείς για να εκτονώσεις αυτή τη θολούρα που σε πιάνει. Υπάρχουν κάποιες έντονες συζητήσεις με φίλους και αυτό μπορεί να σε κάνει υπερβολικό σε αντιδράσεις, ενώ ίσως επιμείνεις λίγο παραπάνω σε φλερτ που δεν ανταποκρίνονται όπως θα ήθελες. Από το μεσημέρι και μετά αποτραβιέσαι και οργανώνεις πιο στρατηγικά τις κινήσεις σου. Κολλάς όμως και αυτό δε σε αφήνει να ηρεμήσεις.