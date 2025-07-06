«Wind of Change»: Οι Scorpions αποκτούν τη δική τους βιογραφική ταινία

Η βιογραφική ταινία για το θρυλικό ροκ συγκρότημα Scorpions είναι γεγονός. Με τίτλο «Wind of Change», εμπνευσμένο από το εμβληματικό τραγούδι που συνδέθηκε με την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, η ταινία βρίσκεται ήδη στο στάδιο της παραγωγής στο Λονδίνο και αναμένεται να κυκλοφορήσει πριν το τέλος του 2025.

Στον ρόλο του μάνατζερ Ντοκ ΜακΓκι θα δούμε τον Ντόμινικ Γουέστ, ενώ τον τραγουδιστή Κλάους Μάινε θα υποδυθεί ο Λούντβιγκ Τρέπτε. Ο Αλεξάντερ Ντρέιμον θα ενσαρκώσει τον Ρούντολφ Σένκερ, ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Εντ Σπίλερς και Λουκ Μπράντον Φιλντ.

Η ταινία, σε σκηνοθεσία Άλεξ Ραναριβέλο και παραγωγή από την ESX Entertainment για λογαριασμό των FOX Entertainment Studios και Warner Bros. Η συγκεκριμένη ταινία, καλύπτει την πορεία των Scorpions από την ίδρυσή τους μέχρι την παγκόσμια επιτυχία. Εστιάζει στο πώς η μουσική τους κατάφερε να ξεπεράσει γεωπολιτικά σύνορα και να ενώσει πολιτισμούς.

