Τζουντ Λο: Ο λόγος που απέρριψε τον ρόλο του Σούπερμαν

Ο Τζουντ Λο αποκάλυψε ότι ήταν ανάμεσα στους υποψήφιους για τον ρόλο του Κλαρκ Κεντ - Σούπερμαν στην ταινία του Μπρετ Ράτνερ που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

«Είναι πράγματι αλήθεια. Υπήρχε ένα "φλερτ". Και πάντα αντιστεκόμουν, γιατί απλά ένιωθα ότι ήταν [άκυρο]. Και ξέρω ότι μπορείτε να πείτε, "Καλά, αλλά έπαιξες τον Γιον-Ρογκ και τον Ντάμπλντορ!"», αποκάλυψε ο ηθοποιός στο podcast «The Discourse» του «Playlist».

Ο ηθοποιός θυμήθηκε ότι δεν υπήρχε καν σενάριο για την ταινία του Ράτνερ, αλλά οι παραγωγοί τον έβαλαν να δοκιμάσει τη στολή του Σούπερμαν με την ελπίδα να αλλάξει γνώμη για την ταινία.

Why Jude Law rejected the role of Superman — even after trying on the suit https://t.co/aovVEguy1L pic.twitter.com/dmW4fQeXy7

— New York Post (@nypost) June 17, 2024