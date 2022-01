Τραγούδι του Μιχάλη Ρακιντζή σε βρετανική σειρά του BBC

Το τραγούδι "Δικός σου για Πάντα" του Μιχάλη Ρακιντζή ακούγεται στη σειρά The Tourist του BBC. Πιο συγκεκριμένα, το αγαπημένο κομμάτι παίζει στο αυτοκίνητο και μάλιστα να το τραγουδάει ένας από τους πρωταγωνιστές της μίνι σειράς.

Ο λόγος για τον Alex Dimitriades που υποδύεται τον Kosta Panigiris. Ο ηθοποιός είναι περισσότερο γνωστός για τους ρόλους του ως Νικ Πολίδης στη ρομαντική κωμωδία του 1993 The Heartbreak Kid και ως Νικ Πούλος στη σειρά Heartbreak High. Το 2018 έπαιξε τον ντετέκτιβ Πίτερ Αλεξιάδη στο δράμα του BBC One The Cry.

