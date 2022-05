Στήβ Μιλάτος: Η πρώτη ανάρτηση μετά την απόφαση να αφεθεί ελεύθερος για την κατηγορία βιασμού

O Στιβ Μιλάτος συνελήφθη στη Ρόδο έπειτα από καταγγελία 21χρονος Αγγλίδας για βιασμό, αφέθηκε τελικά ελεύθερος καθώς μετά τις απαραίτητες έρευνες δε βρέθηκε κανέναν στοιχείο που να μαρτυρά την ενοχή του

Μάλιστα λίγες ώρες μετά την αποφυλάκισή του ο ίδιος δημοσίευσε μια εικόνα η οποία γράφει όλο νόημα.

«Quote of the day: What define us is how well we rise after falling (μότο της σημερινής ημέρας: αυτό που μας καθορίζει είναι το πόσο εύκολα σηκωνόμαστε μετά την πτώση}, έγραψε χαρακτηριστικά.

Image

