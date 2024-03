Ο φωτογράφος του «κλικ» που δείχνει την Κέιτ Μίντλετον απαντά στις θεωρίες συνωμοσίας για το αν ήταν «πειραγμένη»

Ο φωτογράφος που απαθανάτισε την τελευταία φωτογραφία της Κέιτ Μίντλετον επιχειρεί να βάλει φρένο στις θεωρίες συνωμοσίας μετά τις κατηγορίες για «πειραγμένη» φωτογραφία. Το «κλικ» του φωτογράφου δείχνει τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και την πριγκίπισσα της Ουαλίας, στις 11 Μαρτίου, να κάθονται στο πίσω κάθισμα ενός Range Rover και να φεύγουν από το κάστρο του Ουίνδσορ.

Ωστόσο, αρκετοί σχολίασαν ότι η φωτογραφία είχε υποστεί ψηφιακή επεξεργασία για να συμπεριλάβει την Κέιτ. Ο φωτογράφος, Τζιμ Μπένετ, αποκάλυψε πώς κατάφερε να απαθανατίσει τη στιγμή, τονίζοντας ότι δεν αλλοιώνει τις φωτογραφίες του. Ο φωτογράφος είπε ότι ο ίδιος μαζί με έναν συνεργάτη του προσλήφθηκαν από ένα ειδησεογραφικό πρακτορείο, για να τραβήξουν μια φωτογραφία του πρίγκιπα της Ουαλίας να κατευθύνεται στο Αββαείο του Ουέστμινστερ, για την Ημέρα της Κοινοπολιτείας.

The Sewer Squad have started conspiracies about this photo and continue to wreak havoc. So much so, the photographer has been forced to address the matter, stressing that he doesn't alter his photos.

Jim Bennett said he and his partner were hired by a news outlet to get a shot… pic.twitter.com/whggHUTgsj

