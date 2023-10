Μatthew Perry: Η πορεία προς την κορυφή και η μάχη με τις εξαρτήσεις

O Matthew Perry, o αγαπημένος μας σ' όλους Τσάντλερ από τα «Φιλαράκια», βρέθηκε νεκρός σε ηλικία 54 ετών στο σπίτι του.

Ποιος ήταν ο Matthew Perry;

Ο Matthew Perry γεννήθηκε στο Γουίλιαμστον της Μασαχουσέτης στις 19 Αυγούστου του 1969. Ο πατέρας του ήταν επίσης ηθοποιός και η μητέρα του Καναδή δημοσιογράφος.

Στα 15 του μετακόμισε από την Οτάβα στο Λος Άντζελες για να ζήσει με τον πατέρα του και να ακολουθήσει το όνειρό του να γίνει ηθοποιός. Αφού τελείωσε το σχολείο πήρε ένα ρόλο στη σειρά Second Chance. Στη μεγάλη σκηνή έκανε το ντεμπούτο του το 1988 με την ταινία «A Night in the Life of Jimmy Reardon».

Το 1990 ανέλαβε ρόλο στην κωμική σειρά Sydney, ενώ το 1991 έκανε μια γκεστ εμφάνιση στα Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς. Το 1993 πρωταγωνίστησε στη σειρά Home Free.

Κάπου εκεί ο Matthew Perry βρέθηκε στο δρόμο της σειράς που ήταν στα σκαριά «Six of One». Αρχικά δεν επιλέχτηκε, όμως τελικά προστέθηκε στο καστ. Η σειρά αυτή τελικά ονομάστηκε «Φιλαράκια», και ο Matthew Perry ήταν η νεότερη προσθήκη και νεότερος σε ηλικία, αφού τότε ήταν 24. Έκανε πρεμιέρα το 1994.

Η επιτυχία ήταν τεράστια και μέχρι το 2002 το κάθε μέλος της 6μελούς παρέας έβγαζε 1 εκατομμύριο δολάρια το επεισόδιο!

Η πορεία του συνεχίστηκε σε σειρές και ταινίες, ωστόσο τίποτα από αυτά δεν πλησίαζε καν τα όσα έκανε με τα φιλαράκια. Ο ρόλος του Τσάντλερ πλέον τον ακολουθούσε παντού.

Η μάχη με τις εξαρτήσεις

Ήταν γνωστό πως μακριά από τις κάμερες όμως έδινε μάχη για χρόνια με την εξάρτησή του από τα αναλγητικά και το αλκοόλ και είχε χρειαστεί επανειλημμένα να μπει σε κλινικές αποτοξίνωσης. Κατά τον TMZ, δεν εντοπίστηκαν ουσίες στο σπίτι του από τους αστυνομικούς.

O ηθοποιός είχε περιγράψει λεπτομερώς για τη μάχη του με τον εθισμό στα ναρκωτικά και το αλκοόλ στην αυτοβιογραφία του Friends, Lovers, And The Big Terrible Thing, που κυκλοφόρησε τον περασμένο Νοέμβριο.

Το 2019, γλίτωσε οριακά τον θάνατο μετά από διάρρηξη του παχέος εντέρου του λόγω υπερβολικής χρήσης οπιοειδών. Περιέγραψε τη στιγμή που οι δικοί του άνθρωποι τον πήγαν στο νοσοκομείο του Λος Άντζελες, όπου οι γιατροί είχαν πει ότι εκείνη τη νύχτα του έδιναν ποσοστό επιβίωσης μόλις 2%.

Για δύο εβδομάδες ήταν σε κώμα και όταν συνήλθε ανακάλυψε ότι του είχε τοποθετηθεί σάκος κολοστομίας που έπρεπε να έχει πάνω του για τους επόμενους εννέα μήνες. Μόλις δύο χρόνια μετά έφτασε ξανά κοντά στον θάνατο όπου βρισκόταν σε κλινική αποτοξίνωσης στην Ελβετία.

Οι γιατροί του χορήγησαν ένα ηρεμιστικό το οποίο αλληλεπίδρασε με τα οπιοειδή στον κατεστραμμένο οργανισμό του με αποτέλεσμα να σταματήσει να χτυπά η καρδιά του. Κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή, αλλά κατά τη διάρκεια της ανάνηψης έσπασαν οκτώ πλευρά.

Ο ηθοποιός όταν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα μοιράστηκε με το κοινό τι συνέβη και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει έναν σπουδαίο ρόλο στην ταινία του 2021, «Don't Look Up», όπου θα είχε την ευκαιρία να βρεθεί στο πλατό μαζί με τη Μέριλ Στριπ και άλλους διάσημους ηθοποιούς.

Σταμάτησε να χτυπά η καρδιά του για 5 λεπτά

«Έκανα τεχνητή αναπνοή και ο τύπος που μου έσωσε τη ζωή έσπασε οκτώ πλευρά κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του να με κρατήσει στη ζωή», είχε πει ο Μάθιου Πέρι σε τηλεοπτική του συνέντευξη.

«Έκανα μια επέμβαση επειδή είχα πόνο στο στομάχι μου και μου έδωσαν προποφόλη. Η καρδιά μου σταμάτησε να χτυπάει για πέντε λεπτά», είχε πει ο Πέρι αναφερόμενος στο αναισθητικό που χρησιμοποιήθηκε για να υποβληθεί στη χειρουργική επέμβαση.

Για να καταφέρει όμως να μείνει νηφάλιος από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ χρειάστηκε να ξοδέψει περί τα 9 εκατομμύρια δολάρια. Έκανε περίπου 6.000 επισκέψεις στους Ανώνυμους Αλκοολικούς, μπήκε 15 φορές σε κέντρο αποτοξίνωσης και υποβλήθηκε σε 12 χειρουργικές επεμβάσεις για να σώσει τη ζωή του.

Κάποια στιγμή, τα ούλα του είχαν υποστεί τόσο μεγάλη ζημιά από τις καταχρήσεις που έκανε, με αποτέλεσμα να του πέσουν τα μπροστινά του δόντια καθώς δάγκωσε ένα τοστ με φυστικοβούτυρο. Μάζεψε τα δόντια του, τα έβαλε σε μια πλαστική σακούλα και τα πήγε στον οδοντίατρο.

Επέμενε ότι ποτέ δεν εμφανίστηκε στο πλατό των Friends μαστουρωμένος ή μεθυσμένος, αλλά παραδέχτηκε ότι από τη φυσική του εμφάνιση στην οθόνη καταλάβαινε κάποιος τι ουσίες χρησιμοποιούσε εκείνη την εποχή.

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της σειράς, η οποία προβάλλονταν από το 1994 έως το 2004, το βάρος του Perry κυμαινόταν από 58 έως 102 κιλά. Αν ήταν αδύνατος, αυτό οφειλόταν στα παυσίπονα. Αν είχε παραπάνω κιλά, ήταν από το ποτό ενώ υπήρχαν πολλές φορές που εμφανιζόταν στα γυρίσματα μεθυσμένος.

Μια φορά, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στην εμβληματική καφετέρια Central Perk, λιποθύμησε στον περίφημο πορτοκαλί καναπέ και ο συμπρωταγωνιστής του Ματ Λε Μπλανκ, που υποδυόταν τον Τζόι, χρειάστηκε να τον σπρώξει για να ξυπνήσει και να πει την ατάκα του.

Άρχισε να πίνει από τα 14 του

Ο Μάθιου Πέρι ξεκίνησε να πίνει από τα 14 του χρόνια. Η αρχή έγινε με μπίρα και φτηνό κρασί και από το πάρτι των 21ων γενεθλίων του είχε ήδη αρχίσει να δείχνει σημάδια ότι είχε ξεφύγει από τον έλεγχο. Μετακόμισε στο Λος Άντζελες για να κυνηγήσει το παιδικό του όνειρο που ήταν να γίνει ηθοποιός. Εμφανίστηκε σε διάφορα τηλεοπτικά σόου πριν περάσει με επιτυχία από οντισιόν για το Friends.

Η τεράστια επιτυχία της σειράς είχε κάνει τους παπαράτσι εμμονικούς με τους πρωταγωνιστές. Αυτό δεν βοήθησε καθόλου τον Πέρι ο οποίος είχε εθιστεί με το ισχυρό παυσίπονο Vicodin το οποίο άρχισε να παίρνει μετά από ένα ατύχημα που είχε λίγο μετά την ένταξή του στα Φιλαράκια.

Η μέγιστη ημερήσια δόση είναι οκτώ δισκία, αλλά, μέχρι το τέλος της τρίτης σεζόν του Friends, έπαιρνε περίπου 55 την ημέρα. Η αναζήτηση περισσότερων χαπιών έγινε για εκείνον «δουλειά πλήρους απασχόλησης: τηλεφωνήματα, επισκέψεις σε γιατρούς, προσποίηση ημικρανιών, εύρεση απατεώνων νοσοκόμων που θα μου έδιναν ό,τι χρειαζόμουν. Είναι εξαντλητικό, αλλά πρέπει να το κάνεις, αλλιώς αρρωσταίνεις πολύ. Δεν το έκανα για να νιώσω φτιαγμένος ή για να νιώσω καλά. Σίγουρα δεν διασκέδαζα. Ήθελα απλώς να κάτσω στον καναπέ μου, να πάρω πέντε Vicodin και να δω μια ταινία. Αυτός ήταν ο παράδεισος για μένα. Τώρα πια δεν είναι», είχε πει σε συνέντευξή του στους New York Times.

Το 1995, μια πρώην κοπέλα του με την οποία διατηρούσε ακόμα φιλικές σχέσεις επέμενε να δει έναν γιατρό για τους εθισμούς του.

Αυτό οδήγησε στον πρώτο από τους πολλούς σταθμούς αποτοξίνωσης. Αλλά ακόμη και όταν έφυγε, ήξερε ότι θα έπινε ξανά - κράτησε μόνο εννέα εβδομάδες πριν ξαναπιάσει το μπουκάλι.

Το όριο στην ηρωίνη και ο «σύντροφος νηφαλιότητας»

Ο Πέρι εξήγησε ότι πάντα έβαζε όριο στη λήψη ηρωίνης, ειδικά μετά τον θάνατο του αγαπημένου του συμπρωταγωνιστή Κρις Φάρλεϊ που πέθανε από υπερβολική δόση σε ηλικία 33 ετών το 1997.

Τα προβλήματά του με τις ουσίες έγιναν τόσο σοβαρά που τελικά χρειάστηκε να έχει έναν «σύντροφο νηφαλιότητας» - ένα άτομο που βοηθά τους εθισμένους στην ανάρρωσή τους και να τον συνοδεύει στο πλατό των Friends.

«Όλοι με ρωτούσαν αν ήμουν καλά, αλλά κανείς δεν ήθελε να σταματήσει τη σειρά, επειδή ήταν τόσο κερδοφόρα. Η μεγαλύτερη χαρά μου ήταν και ο μεγαλύτερος εφιάλτης μου. Ήμουν τόσο κοντά στο να καταστρέψω ένα υπέροχο πράγμα».

Βρισκόταν σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση όταν γύρισε μια από τις πιο πολυαναμενόμενες σκηνές των Friends - τον γάμο του Τσάντλερ με τη Μόνικα, που προβλήθηκε το 2001.



O γάμος του Τσάντλερ και της Μόνικα ήταν μια στιγμή που το τηλεοπτικό κοινό περίμενε πώς και πώς

Περιγράφοντάς την ως την πιο εμβληματική στιγμή στην σειρά, αποκάλυψε ότι μετά το τέλος των γυρισμάτων για εκείνη την ημέρα, τον πήρε ο «νηφάλιος σύντροφος» με ένα φορτηγάκι και τον οδήγησε πίσω στο κέντρο αποτοξίνωσης όπου έμενε τότε.

Δύο χρόνια αργότερα, συμπρωταγωνίστησε στην ρομαντική κομεντί Serving Sara με την Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ, ενώ έκανε χρήση μεθαδόνης (το υποκατάστατο της ηρωίνης που χρησιμοποιείται επίσης για τον απεξάρτηση από το Vicodin), μαζί με το αγχολυτικό φάρμακο Xanax και κοκαΐνη, τα οποία κατέβαζε με 500ml βότκα την ημέρα.

Εμφανίστηκε για να γυρίσει μια σκηνή, όπου του είπαν ότι η σκηνή είχε γυριστεί λίγες ημέρες νωρίτερα.

Η παραγωγή έκλεισε, ενώ ο ίδιος πήγε σε κέντρο αποτοξίνωσης, και λόγω αθέτησης του συμβολαίου του χρεώθηκε περίπου μισό εκατομμύριο λίρες από τους παραγωγούς. Η ταινία απέτυχε.

Αν και είχε διάφορους κινηματογραφικούς και τηλεοπτικούς ρόλους από την τελευταία σεζόν του Friends που προβλήθηκε τον Μάιο του 2004, ο ρόλος του ως Τσάντλερ Μπινγκ είναι αυτός με τον οποίο θα τον ταυτίζουν πάντα - ίσως επειδή είχαν τόσα πολλά κοινά.



